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Общество
Продажу и использование пластиковой посуды могут запретить в Молдове с 2021 года
04.10.2018

Использование и продажа одноразовой пластиковой посуды может быть запрещена в Молдове с 2021 г.

Соответствующие изменения в законодательстве одобрены в среду парламентской комиссией по окружающей среде и региональному развитию, передает infotag.md

Согласно документу, предлагается запретить одноразовые тарелки, стаканы и трубочки из пластика, кроме биоразлагаемого. Нарушение положений законопроекта предусматривает штраф в 4,5 тыс. леев для физических лиц и 12 тыс. леев – юридических.

По мнению авторов, не подлежащие вторичной переработке пластиковые объекты являются основным источником мусора в населенных пунктах, а сжигание одноразовой посуды приводит к попаданию в атмосферу ядовитых веществ. Авторы предлагают использовать картон, кукурузную муку, сахарный тростник, яблочные очистки и другие органические вещества для производства упаковки, альтернативной пластику.

Ранее национальное законодательство дополнялось положениями, запрещающими с 1 января 2019 г. использование и продажу тонких пластиковых пакетов, а с 2020 г. – всех остальных. 

В соответствии с экологической стратегией на 2014-2023 гг. охрана окружающей среды является вопросом глобального значения, который должен стать национальным приоритетом, поскольку он непосредственно нацелен на улучшение жизни и здоровья населения.


 
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