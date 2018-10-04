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Новости GSM
OnePlus 5T должен был стать первым смартфоном со сканером в экране
04.10.2018

Один из руководителей OnePlus Пит Лау (Pete Lau) дал расширенное интервью, в котором многое рассказал о прошлом и будущем компании. Основная тема беседы с журналистами – OnePlus 6T и его ключевые нюансы: сканер отпечатка пальца в экране, дизайн, отказ от аудиоразъема. Рассуждая о развитии технологии распознавания отпечатков, Лау рассказал, что дактилоскопический сенсор в дисплее (у OnePlus это Screen Unlock) должен был получить еще OnePlus 5T, представленный прошлой осенью, но на этапе тестирования стало ясно, что датчик не срабатывает так быстро и надежно, как того хотела бы компания, поэтому пришлось отложить вопрос на год. Вместо этого OnePlus сделала ставку на Face Unlock.

OnePlus 5T должен был стать первым смартфоном с сканером в экране
Примечательно, что если бы технология была реализована в OnePlus 5T, то именно он, а не Vivo X20 Plus UD, стал бы первым смартфоном, предложившим оптический сканер в экране. Ожидается, что следующим этапом развития в этом направлении станет ультразвуковой датчик, который якобы впервые покажут в Galaxy S10. Ну а посмотреть на реализацию дактилоскопа в OnePlus 6T можно будет с 16-17 октября, когда смартфон будет представлен официально.


 
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