Страна, в которой никто не работает

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Экономика
В наших госструктурах давно действуют по принципу узкой специализации. И никто не желает проводить системный анализ состояния дел в экономике, демографии, оперируя данными о реальном количестве населения, в том числе работающих, пенсионеров, получателей пособий и так далее. Я обобщил и проанализировал информацию, пользуясь данными национального бюро статистики и национальной кассы социального страхования. Итог – пугающий.
В Молдове 3 550,9 тысячи жителей. Числятся работниками, получающими зарплаты, 720,3 тысячи - 20,3 процента, только каждый пятый. Пенсионеров и получателей пособий – 776,4 тысячи - 21,9 процента, тоже каждый пятый. На 10 работающих - 11 пенсионеров.
В столице 820,5 тысячи жителей. Числятся работниками, получающими зарплаты, 346,6 тысячи - 42,2 процента, меньше половины. Пенсионеров и получателей пособий – 169,6 тысячи. На двоих работающих - по пенсионеру.
В муниципии Бельцы 151,2 тысячи жителей. Числятся работниками, получающими зарплаты, 47,4 тысячи - 31,3 процента, каждый третий. Пенсионеров и получателей пособий – 30,7 тысячи. На десять работающих по шесть пенсионеров.
В 32 районах и в Гагаузии – 2579,2 тысячи жителей - 72,6 процента, более двух третей населения. Числятся работниками, получающими зарплаты, 326,3 тысячи - 12,7 процента, 13 из ста. При этом только 49,8 тысячи - 15,3 процента - работают в сельском хозяйстве. В среднем это по 1400 на район, по 50-140 на село. Пенсионеров и получателей пособий – 576,1 тысячи, каждый пятый, почти по два пенсионера на одного работающего.
В четырех районах работающих менее 10 процента от количества жителей: Калараш (9,7), Дубоссары (9,6), Ниспорены (9,2) и Теленешты (8,3).
В 15 районах - по два и более пенсионера на одного работающего: Бричаны, Единцы, Дондюшаны, Дрокия, Окница, Рышкань.
К ним близки Калараш, Дубоссары, Хынчешты, Ниспорены, Леова, Страшены и Штефан Водэ.
Выделяются три района, в которых пенсионеров больше: Бричаны - 2,5 на одного работающего, Теленешты - 2,6 и рекордсмен Шолданешты - 3.
Что из этого следует?
Из 3,55 миллиона жителей по статистике:
776,4 тысячи (22 процента) - пенсионеры и получатели пенсий,
720,3 тысяч (20 процентов) – работают, зарабатывают, платят налоги и содержат себя и всех остальных,
- около 650 тысяч (18 процент) – это дети, подростки, школьники и студенты.
Итого около 60 процентов.
Чем занимаются остальные 40 процентов - 1,4 миллиона?
Примерно миллион на заработках. А 400 тысяч либо с голоду помирают, либо работают в теневом секторе и получают зарплаты в конвертах.
И при такой экономико-демографической ситуации никто не хочет признать катастрофу, трезво проанализировать, выработать концепции, стратегии, программы и планы.
Основными «скрипачами» тут должны быть правительство и министерство экономики и инфраструктуры. Затем - министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, министерство финансов, МВД с бюро миграции.
При содействии национального бюро статистики. И НБС не просто нужно притащить свои таблицы - а хоть раз привести подробный анализ состояния дел.
И для всех очень важно в этой ситуации не врать, не сочинять никчемные концепции и стратегии, а рисовать правдивую картину и вырабатывать действенные меры.
Думитру БАРБАЛАТ
Примечание:
1 – количество населения, тысячи
2 – количество пенсионеров, тысячи
3 - доля пенсионеров по отношении к количеству жителей, %
4 – количество работающих, тысячи
5 – соотношение количества работающих к количеству пенсионеров, %
6 – соотношение количества пенсионеров к количеству работающих, %
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