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Экономика
Страна, в которой никто не работает
04.10.2018

В наших госструктурах давно действуют по принципу узкой специализации. И никто не желает проводить системный анализ состояния дел в экономике, демографии, оперируя данными о реальном количестве населения, в том числе работающих, пенсионеров, получателей пособий и так далее. Я обобщил и проанализировал информацию, пользуясь данными национального бюро статистики и национальной кассы социального страхования. Итог – пугающий.

В Молдове 3 550,9 тысячи жителей. Числятся работниками, получающими зарплаты, 720,3 тысячи - 20,3 процента, только каждый пятый. Пенсионеров и получателей пособий – 776,4 тысячи - 21,9 процента, тоже каждый пятый. На 10 работающих - 11 пенсионеров.

В столице 820,5 тысячи жителей. Числятся работниками, получающими зарплаты, 346,6 тысячи - 42,2 процента, меньше половины. Пенсионеров и получателей пособий – 169,6 тысячи. На двоих работающих - по пенсионеру.

В муниципии Бельцы 151,2 тысячи жителей. Числятся работниками, получающими зарплаты, 47,4 тысячи - 31,3 процента, каждый третий. Пенсионеров и получателей пособий – 30,7 тысячи. На десять работающих по шесть пенсионеров.

В 32 районах и в Гагаузии – 2579,2 тысячи жителей - 72,6 процента, более двух третей населения. Числятся работниками, получающими зарплаты, 326,3 тысячи - 12,7 процента, 13 из ста. При этом только 49,8 тысячи - 15,3 процента - работают в сельском хозяйстве. В среднем это по 1400 на район, по 50-140 на село. Пенсионеров и получателей пособий – 576,1 тысячи, каждый пятый, почти по два пенсионера на одного работающего.

В четырех районах работающих менее 10 процента от количества жителей: Калараш (9,7), Дубоссары (9,6), Ниспорены (9,2) и Теленешты (8,3).

В 15 районах - по два и более пенсионера на одного работающего: Бричаны, Единцы, Дондюшаны, Дрокия, Окница, Рышкань. 

К ним близки Калараш, Дубоссары, Хынчешты, Ниспорены, Леова, Страшены и Штефан Водэ. 

Выделяются три района, в которых пенсионеров больше: Бричаны - 2,5 на одного работающего, Теленешты - 2,6 и  рекордсмен Шолданешты - 3.

Что из этого следует? 

Из 3,55 миллиона жителей по статистике: 

776,4 тысячи (22 процента) - пенсионеры и получатели пенсий, 

720,3 тысяч (20 процентов) – работают, зарабатывают, платят налоги и содержат себя и всех остальных, 

- около 650 тысяч (18 процент) – это дети, подростки, школьники и студенты. 

Итого около 60 процентов. 

Чем занимаются остальные 40 процентов - 1,4 миллиона? 

Примерно миллион на заработках. А 400 тысяч либо с голоду помирают, либо работают в теневом секторе и получают зарплаты в конвертах.

И при такой экономико-демографической ситуации никто не хочет признать катастрофу, трезво проанализировать, выработать концепции, стратегии, программы и планы.

Основными «скрипачами» тут должны быть правительство и министерство экономики и инфраструктуры. Затем - министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, министерство финансов, МВД с бюро миграции.

При содействии национального бюро статистики. И НБС не просто нужно притащить свои таблицы -  а хоть раз привести подробный анализ состояния дел. 

И для всех очень важно в этой ситуации не врать, не сочинять никчемные концепции и стратегии, а рисовать правдивую картину и вырабатывать действенные меры. 

Думитру БАРБАЛАТ 

Исходная информация

 

 

население

пенсионеры

%/2/1

работники

%/4/1

%/2/4
 

1

2

3

4

5

6

Всего

3 550,9

776,4

21,9%

720,3

20,3

107,8

Municipiul Chisinau

820,5

169,6

20,7

346,6

42,2

48,9

Municipiul Balti

151,2

30,7

20,3

47,4

31,3

98,1

Raioanele + UTA

2579,2

576,1

22,3

326,3

12,7

176,6

Anenii Noi

83,4

18

21,6

14,2

17,0

126,8

Basarabeasca

28,2

6,3

22,3

4,2

14,9

150

Briceni

72,4

19,6

27,1

7,9

10,9

248,1

Cahul

124,5

25,2

20,2

19,6

15,7

128,6

Cantemir

61,8

11,6

18,8

6,8

11,0

170,6

Calarasi

77,3

16,3

21,1

7,5

9,7

217,3

Causeni

90,2

18,9

21

10,7

11,9

176,6

Cimislia

59,6

12,7

21,3

7,2

12,1

176,4

Criuleni

73,6

15,3

20,8

8,6

11,7

177,9

Donduseni

42,5

11,5

27,1

5,3

12,5

217

Drochia

86,8

22,4

25,8

11,4

13,1

196,5

Dubasari

35,3

6,6

18,7

3,4

9,6

194,1

Edinet

80,3

21,8

27,1

11,4

14,2

191,2

Falesti

91,2

20,1

22

10,6

11,6

189,6

Floresti

86,9

21

24,2

10,8

12,4

194,4

Glodeni

59,3

13,6

22,9

7,2

12,1

188,9

Hincesti

119,7

25,2

21,1

12,5

10,4

201,6

Ialoveni

101,5

20

19,7

11,6

11,4

172,4

Leova

52,5

10,9

20,8

5,5

10,5

198,2

Nisporeni

65,4

13,3

20,3

6,0

9,2

221,7

Ocnita

53,5

12,9

24,1

5,7

10,7

226,3

Orhei

124,8

20,4

16,3

16,0

12,8

127,5

Rezina

50,5

11,8

23,4

6,9

13,7

171

Riscani

67,5

16,9

25

8,1

12

208,6

Singerei

92,0

20,3

22,1

9,3

10,1

218,3

Soroca

100,0

23,3

23,3

14,5

14,5

160,7

Straseni

92,4

20,2

21,9

10,5

11,4

192,4

Soldanesti

41,5

12,1

29,2

4,1

9,9

295,1

Stefan Voda

70,2

15,2

21,7

7,3

10,4

208,2

Taraclia

43,4

10,4

24

5,9

13,6

176,3

Telenesti

71,9

15,6

21,7

6,0

8,3

260

Ungheni

117,1

23,2

19,8

17,0

14,5

136,5

U.T.A. Gagauzia

162,0

37,6

23,2

27,9

17,2

134,8
                       

 

Примечание:

1 – количество населения, тысячи

2 – количество пенсионеров, тысячи

3  - доля пенсионеров по отношении к количеству жителей, %

4 – количество работающих, тысячи

5 – соотношение количества работающих к количеству пенсионеров, %

6 – соотношение количества пенсионеров к количеству работающих, %


 
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