Страна, в которой никто не работает

В наших госструктурах давно действуют по принципу узкой специализации. И никто не желает проводить системный анализ состояния дел в экономике, демографии, оперируя данными о реальном количестве населения, в том числе работающих, пенсионеров, получателей пособий и так далее. Я обобщил и проанализировал информацию, пользуясь данными национального бюро статистики и национальной кассы социального страхования. Итог – пугающий.

В Молдове 3 550,9 тысячи жителей. Числятся работниками, получающими зарплаты, 720,3 тысячи - 20,3 процента, только каждый пятый. Пенсионеров и получателей пособий – 776,4 тысячи - 21,9 процента, тоже каждый пятый. На 10 работающих - 11 пенсионеров.

В столице 820,5 тысячи жителей. Числятся работниками, получающими зарплаты, 346,6 тысячи - 42,2 процента, меньше половины. Пенсионеров и получателей пособий – 169,6 тысячи. На двоих работающих - по пенсионеру.

В муниципии Бельцы 151,2 тысячи жителей. Числятся работниками, получающими зарплаты, 47,4 тысячи - 31,3 процента, каждый третий. Пенсионеров и получателей пособий – 30,7 тысячи. На десять работающих по шесть пенсионеров.

В 32 районах и в Гагаузии – 2579,2 тысячи жителей - 72,6 процента, более двух третей населения. Числятся работниками, получающими зарплаты, 326,3 тысячи - 12,7 процента, 13 из ста. При этом только 49,8 тысячи - 15,3 процента - работают в сельском хозяйстве. В среднем это по 1400 на район, по 50-140 на село. Пенсионеров и получателей пособий – 576,1 тысячи, каждый пятый, почти по два пенсионера на одного работающего.

В четырех районах работающих менее 10 процента от количества жителей: Калараш (9,7), Дубоссары (9,6), Ниспорены (9,2) и Теленешты (8,3).

В 15 районах - по два и более пенсионера на одного работающего: Бричаны, Единцы, Дондюшаны, Дрокия, Окница, Рышкань.

К ним близки Калараш, Дубоссары, Хынчешты, Ниспорены, Леова, Страшены и Штефан Водэ.

Выделяются три района, в которых пенсионеров больше: Бричаны - 2,5 на одного работающего, Теленешты - 2,6 и рекордсмен Шолданешты - 3.

Что из этого следует?

Из 3,55 миллиона жителей по статистике:

776,4 тысячи (22 процента) - пенсионеры и получатели пенсий,

720,3 тысяч (20 процентов) – работают, зарабатывают, платят налоги и содержат себя и всех остальных,

- около 650 тысяч (18 процент) – это дети, подростки, школьники и студенты.

Итого около 60 процентов.

Чем занимаются остальные 40 процентов - 1,4 миллиона?

Примерно миллион на заработках. А 400 тысяч либо с голоду помирают, либо работают в теневом секторе и получают зарплаты в конвертах.

И при такой экономико-демографической ситуации никто не хочет признать катастрофу, трезво проанализировать, выработать концепции, стратегии, программы и планы.

Основными «скрипачами» тут должны быть правительство и министерство экономики и инфраструктуры. Затем - министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, министерство финансов, МВД с бюро миграции.

При содействии национального бюро статистики. И НБС не просто нужно притащить свои таблицы - а хоть раз привести подробный анализ состояния дел.

И для всех очень важно в этой ситуации не врать, не сочинять никчемные концепции и стратегии, а рисовать правдивую картину и вырабатывать действенные меры.

Думитру БАРБАЛАТ

Исходная информация население пенсионеры %/2/1 работники %/4/1 %/2/4 1 2 3 4 5 6 Всего 3 550,9 776,4 21,9% 720,3 20,3 107,8 Municipiul Chisinau 820,5 169,6 20,7 346,6 42,2 48,9 Municipiul Balti 151,2 30,7 20,3 47,4 31,3 98,1 Raioanele + UTA 2579,2 576,1 22,3 326,3 12,7 176,6 Anenii Noi 83,4 18 21,6 14,2 17,0 126,8 Basarabeasca 28,2 6,3 22,3 4,2 14,9 150 Briceni 72,4 19,6 27,1 7,9 10,9 248,1 Cahul 124,5 25,2 20,2 19,6 15,7 128,6 Cantemir 61,8 11,6 18,8 6,8 11,0 170,6 Calarasi 77,3 16,3 21,1 7,5 9,7 217,3 Causeni 90,2 18,9 21 10,7 11,9 176,6 Cimislia 59,6 12,7 21,3 7,2 12,1 176,4 Criuleni 73,6 15,3 20,8 8,6 11,7 177,9 Donduseni 42,5 11,5 27,1 5,3 12,5 217 Drochia 86,8 22,4 25,8 11,4 13,1 196,5 Dubasari 35,3 6,6 18,7 3,4 9,6 194,1 Edinet 80,3 21,8 27,1 11,4 14,2 191,2 Falesti 91,2 20,1 22 10,6 11,6 189,6 Floresti 86,9 21 24,2 10,8 12,4 194,4 Glodeni 59,3 13,6 22,9 7,2 12,1 188,9 Hincesti 119,7 25,2 21,1 12,5 10,4 201,6 Ialoveni 101,5 20 19,7 11,6 11,4 172,4 Leova 52,5 10,9 20,8 5,5 10,5 198,2 Nisporeni 65,4 13,3 20,3 6,0 9,2 221,7 Ocnita 53,5 12,9 24,1 5,7 10,7 226,3 Orhei 124,8 20,4 16,3 16,0 12,8 127,5 Rezina 50,5 11,8 23,4 6,9 13,7 171 Riscani 67,5 16,9 25 8,1 12 208,6 Singerei 92,0 20,3 22,1 9,3 10,1 218,3 Soroca 100,0 23,3 23,3 14,5 14,5 160,7 Straseni 92,4 20,2 21,9 10,5 11,4 192,4 Soldanesti 41,5 12,1 29,2 4,1 9,9 295,1 Stefan Voda 70,2 15,2 21,7 7,3 10,4 208,2 Taraclia 43,4 10,4 24 5,9 13,6 176,3 Telenesti 71,9 15,6 21,7 6,0 8,3 260 Ungheni 117,1 23,2 19,8 17,0 14,5 136,5 U.T.A. Gagauzia 162,0 37,6 23,2 27,9 17,2 134,8

Примечание:

1 – количество населения, тысячи

2 – количество пенсионеров, тысячи

3 - доля пенсионеров по отношении к количеству жителей, %

4 – количество работающих, тысячи

5 – соотношение количества работающих к количеству пенсионеров, %

6 – соотношение количества пенсионеров к количеству работающих, %