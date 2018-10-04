Главная Парламентская оппозиция покинула заседание законодательного органа: Канду созвал совет Парламентские фракции ПСРМ, ЛДПМ и ЛП покинули заседание законодательного органа из-за отказа включить в повестку дня предложенные ими инициативы. В этой связи спикер Андриан Канду потребовал созвать срочное заседание постоянного бюро парламента для обсуждения дальнейших действий.



Постоянное бюро предложило на пленарном заседании голосовать за проекты законов сразу же после дебатов с целью дисциплинирования депутатов.



Отметим, что первой покинула заседание парламента фракция Партии социалистов. Как заявил депутат от ПСРМ Влад Батрынча, уйти их заставило «игнорирование парламентом вопросов национальной важности», среди которых строительство ГЭС на Днестре, приватизация Air Moldova, слушания по «краже миллиарда».



«Хуже всего, что парламент проигнорировал тот факт, что глава НЦБК и генпрокурор обязаны были явиться на слушания о «краже миллиарда», но отказались прийти. Как государственные чиновники они должны были подчиниться требованиям депутатов. За неявку их нужно наказать. Мы решили покинуть заседание парламента и позвали остальные фракции, которые проголосовали за проведение этих слушаний. Мы продолжаем настаивать на их проведении», — добавил Батрынча.



Напомним, что накануне директор НЦБК Богдан Зумбряну сообщил в письме, адресованном председателю парламента, что не сможет явиться на сегодняшние слушания, так как должен присутствовать на рабочей встрече с оценочной миссией MONEYVAL. Ранее, сославшись на тайну следствия, от участия в слушаниях отказался Генеральный прокурор Эдуард Харунжен. В этой связи Постоянное бюро парламента на вчерашнем заседании решило перенести слушания, посвященные расследованию кражи миллиарда, на следующую неделю. Также было решено, что отчет представят главы НЦБК и Нацбанка Богдан Зумбряну и Сергей Чокля.



Тему возврата украденного миллиарда затронул на первом заседании осенне-зимней сессии парламента депутат от фракции ПСРМ Влад Бэтрынча. Социалист отметил, что с «кражи века» прошло уже 4 года и потребовал от компетентных лиц отчитаться перед парламентом о том, на какой стадии находится расследование.

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