Парламент постановил продать Республиканский стадион США

Законопроект о продаже Республиканского стадиона сегодня был принят в парламенте большинством голосов и направлен президенту для промульгации.

Напомним, что власти Кишинева решили продать Республиканский стадион. Согласно законопроекту, пять гектаров поступят в распоряжение США, там построят новое здание для дипмиссии, пишет deschide.md.

Позже президент Игорь Додон заявил, что не подпишет законопроект о передаче земли в собственность США.

Республиканский стадион был введен в эксплуатацию в 1952 году. Он был рассчитан почти на 10 000 мест. Стадион разрушили летом 2007 года по инициативе тогдашнего премьер-министра Василе Тарлева, который пообещал, что построит новый стадион на 20 000 мест, но никаких работ проведено не было.