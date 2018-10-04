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Парламент постановил продать Республиканский стадион США
04.10.2018

Законопроект о продаже Республиканского стадиона сегодня был принят в парламенте большинством голосов и направлен президенту для промульгации.

Напомним, что власти Кишинева решили продать Республиканский стадион. Согласно законопроекту, пять гектаров поступят в распоряжение США, там построят новое здание для дипмиссии, пишет deschide.md.

Позже президент Игорь Додон заявил, что не подпишет законопроект о передаче земли в собственность США. 

Республиканский стадион был введен в эксплуатацию в 1952 году. Он был рассчитан почти на 10 000 мест. Стадион разрушили летом 2007 года по инициативе тогдашнего премьер-министра Василе Тарлева, который пообещал, что построит новый стадион на 20 000 мест, но никаких работ проведено не было.


 
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