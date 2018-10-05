Павел Филип: Польша остается одним из активных сторонников европейского пути Молдовы

Польша остается одним из самых активных сторонников европейского пути Республики Молдова, а так же реальным инвестором, в том числе финансовым в различных проектах и реформах в рамках Программы помощи для развития. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип в ходе встречи с маршалом Сената Польши Станиславом Карчевским, передает IPN со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

Маршал Сената Польши Станислав Карчевский сказал, что Польша будет и далее поддерживать европейский путь Республики Молдова и хочет поделиться накопленным в этом направлении опытом. Он поблагодарил молдавские власти за поддержку польской диаспоры в Республике Молдова. В настоящее время, в Молдове проживают около 20 тыс. этнических поляков.

Павел Филип и Станислав Карчевский высказались за активизацию торговых, научных, культурных и туристических обменов, и оценили важность межличностных отношений. Особую роль в обеспечении успешного взаимодействия между государствами изроют и четыре почетных консульства Молдовы в Польше.

Польша занимает восьмое место среди основных торговых партнеров Республики Молдова, являясь лидером среди стран ЕС по импорту молдавских вин. Павел Филип пригласил польских бизнесменов инвестировать в Молдову. В настоящее время крупнейшим польским инвестором является компания по производству сахара, с инвестициями более чем на 15 млн. долларов.