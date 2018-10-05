В Кишиневе пройдет саммит ГУАМ

Молдова на правах председателя в Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ проведет в пятницу саммит глав правительств данной организации в Кишиневе.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в правительстве, в форуме примут участие премьер-министры Украины Володымыр Гройсман и Грузии Мамука Бахтадзе, а также вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

Вместе с молдавским коллегой Павлом Филипом они обсудят возможности активизации сотрудничества в рамках организации, в том числе в области экономики. По итогам саммита планируется принятие совместной декларации и подписание протокола о сотрудничестве в таможенной области.

Также в рамках двусторонних встреч будет подписан протокол к межправительственному соглашению Молдовы и Украины о международном автотранспортном сообщении и межправительственное соглашение между Молдовой и Грузией об обмене и взаимной защите специфической информации.

Ранее Молдова планировала организовать встречу премьер-министров стран-членов ГУАМ в июне, а также бизнес-форум с участием представителей их малого и среднего бизнеса. Однако этого так и не случилось.

Организация за демократию и экономическое развитие является международной региональной организацией, в состав которой входят Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина. Она создана 23 мая 2006 г. на Киевском саммите ГУАМ, в ходе которого главы государств подписали Устав Организации. Среди ее основных целей утверждение демократических ценностей; обеспечение верховенства права и уважения прав человека; обеспечение устойчивого развития; укрепление международной и региональной безопасности и стабильности; углубление европейской интеграции для создания общего пространства безопасности, а также расширение экономического и гуманитарного сотрудничества.