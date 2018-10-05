Может ли быть срежиссирован церковный раскол в Молдове?

Имеет ли право Киевский патриархат претендовать на автокефальность? Почему президент Петр Порошенко обратился за признанием Киевской православной церкви к митрополиту Константинопольскому? Ожидает ли нас жесткое противостояние приверженцев разных церквей? На эти вопросы «Молдавских ведомостей» отвечает известный эксперт в области конфликтологии Венедикт Чуботару.

Сейчас признаны 14 автокефальных церквей, Киевской среди них нет

- Киевский патриархат фактически отошел от Московской православной церкви еще в 90-х. Тогда Украинской митрополии дали больше самостоятельности, хотя киевского митрополита Филарета (Денисенко), объявившего себя патриархом КПЦ, предали анафеме, извергли из сана. Против придания статуса автокефальной церкви Украинской епархии патриарх Константинопольский Варфоломей сейчас не возражает, но ранее он об этом не говорил.

Глобальная элита стремится встроить КПЦ в мировое православие в качестве своего духовного филиала

- Все это происходит в рамках мирового православия, в котором церкви представляют собой культовые организации, созданные и подчиненные своим политическим классам. Они не имеют отношения к православной церкви. Созданные с середины XIX века и в XX-м под маской православия, они одно время совмещались с ним и смогли замаскироваться.

В России политику лояльности руководства части церковной иерархии по отношению к советской власти разработал митрополит Сергий Страгородский в 1927 году, учение назвали по его имени сергианством. До революции оно внедрялось в большей части европейских стран православной традиции. Современные автокефальные церкви, самостоятельные поместные, подчиненные не Православию, а политическим властям, были созданы в Румынии, Болгарии, Греции, Сербии. Они были оторваны от Константинопольского патриархата, который в то время был каноническим, признанным традиционным авторитетом в православном мире.

В Румынии это произошло при Александру Куза Водэ по указанию из Франции и Великобритании. Он запретил все связи с Константинопольской патриархией в 1865 году. В 1834 году по настоянию западных братьев была образована автокефальная Греческая, в 1872 – Болгарская, и в конце XIX века – Сербская церкви.

Почему РПЦ стала автокефальной, а Украинская церковь – нет

- Греко-Российская православная церковь стала автокефальной каноническим, всеми признанным образом в 1448 году. В то время Константинополь отказался от православия и перешел в католичество. Приняла унию с католичеством и Киевская православная церковь как часть польского мира Речи Посполитой.

В 1453 году Константинополь пал, что означало уничтожение Византийской империи. Султан Мехмед Второй запретил связи с католичеством. Константинопольская церковь вновь стала православной, но уже под властью султана. Российская православная церковь не признала Константинопольский патриархат и отказала в соединении, объяснив это несамостоятельностью последнего.

В то время православный мир находился под политическим влиянием трех религий. Османская империя несла ислам на завоеванные территории. Католичество распространялось насильственным путём в северной Сербии, Трансильвании, Западной Украине и в Киеве, в некоторых территориях современной Белоруссии и Прибалтики. Оно пришло насильственно, с массовыми убийствами несогласных.

Московская православная церковь (а также Молдавская и Валашская церкви в составе Константинопольского патриархата) защищала православие в захваченных Польшей православных землях, готовила и направляла туда священников, а московский князь воевал за право православных на свою веру. Константинопольская церковь признала автокефальность Московской патриархии в 1588 году - за семь лет до Брестской унии, когда ряд епископов Киевской митрополии Константинопольской православной церкви принял решение о подчинении римскому папе, и началась тотальная война против православия со стороны католического Польского королевства.

Вновь православие вернулось на Украину, получило новую силу и помощь от Московской православной церкви только после 1737 года, с принятием Богуславской унии, вследствие чего под епархию МПЦ стали переходить многие украинские приходы.

По принятому канону если епархия не менее 30 лет находилась под управлением другого епископа, а не того, кто был назначен, и смещенный не возражал, то церковь уже принадлежит тому, кто ею управлял.

Украинский раскол закономерен для мирового православия

- С того дня, как Киевская митрополия сменила митрополита в 17-м веке, прошло несколько веков, и никто из Константинопольских патриархов не возражал. Теперь их несогласие не имеет никакого канонического значения.

Украинский раскол закономерен для мирового православия. Но он абсолютно бессмыслен и абсурден со стороны истинного канонического православия.

Правых и неправых в этом расколе нет. Все, что происходит, - это геополитическая борьба против современной России, это не имеет ничего общего с истинной православной церковью, с канонами Церкви, со Священным Писанием, но совпадает с учением мирового православия о первенстве политической власти, а не власти Христа. Фундаментальный принцип мирового православия в том, что его главой является политическая власть. Но по учению истинной церкви глава православной церкви - Иисус Христос.

Венедикт Чуботару: «Когда действия власти вступают в противоречия с Божьими заповедями, наступает антихристианская власть, которой дали название тирания».

Внешняя форма одинаковая, а внутренняя, если знать основы православия, разная.

С 1918 года Константинопольский патриархат ничего не имеет общего с истинным православием. Это самозваная организация, которая подчинена антихристианским силам. Но в мировом православии свои законы, и все члены иерархии их соблюдают.

Как Молдова и Валахия стали центром православия

- Когда Рим, после отпадения от Христовой церкви в 1054-м году, потерял статус центра православия, первенство перешло к Константинополю, столице Византийской империи. В 1453-м Константинополь пал, и более полутора века у православия не было столицы. Духовным центром православия стали Валахия и Молдавия, куда переехало большинство константинопольских иерархов и богословов. Это длилось до 1654 года, когда был отстранен от престола молдавский господарь Василий Лупу, защитник и ктитор православной церкви. При его участии и ктиторстве был проведен в 1643 году в Яссах всеправославный съезд, на котором было изложено отношения Вселенской Церкви к униатству с Римом. После этих дух столетий именно Московское великое княжество стало главным защитником Православия.

Поможет ли Порошенко организованная в Украине локальная религиозная война?

- Мировое православие пытается имитировать истинное православие. Порошенко, который никакого отношения к православию не имеет, тоже имитирует. Он представитель князя тьмы и служит ему, а не Богу.

С точки зрения мирового православия любая власть от Бога, поэтому Порошенко считает себя властью. Но истинное православие трактует власть по-другому.

Святитель Иоанн Златоуст и другие учили, что только та власть, которая творит дела Божие, от Бога. Есть власть, попущенная Богом, которая дана народу в виде злых правителей в наказание за богоотступничество людей, чтобы православные покаялись и вернулись в лоно Православия.

Когда действия власти вступают в противоречие с Божьими заповедями, наступает антихристианская власть - тирания. По словам Апостола Павла, тирании не подчиняются, а народ исполняет заповеди Божьи: «кесарево кесарю, Божие Богу». Но никак «Божие – кесарю».

Молдавский парламент отказался от Бога

- Новые власти, образованные по новой парадигме, а не так, как это было в истории человечества, требуют к себе поклонения как к Богу и считают себя выше божественных заповедей.

Например, молдавский парламент, принявший «содомский» закон, по которому все граждане должны признавать содомию как данность, как общественную ценность. Православные могут с этим согласиться, только если откажутся от Бога. И те, кто проголосовали за закон, не являются членами православной церкви и должны были быть преданы анафеме. Но их «митрополит» Владимир назвал «лучшими друзьями церкви и добрыми христианами».

Филарет (Денисенко) в США награждает активистов движения ЛГБТ орденами князя Владимира

- Глава Московской патриархии Кирилл не поддержал раскол его клира на Украине, но и не сохранил там влияние МП. Митрополит Константинопольский Варфоломей – известное орудие ЦРУ.

Филарет (Денисенко) сейчас находится в США и встречается с врагами православия, награждает активистов ЛГБТ-движения от имени Киевского патриархата орденами князя Владимира, в том числе представителя движения в сенате Джо Байдена. Без вмешательства США Киевский патриархат не стал бы частью мирового православия и не вышел бы из-под влияния МП.

Денисенко считает, что Киевский патриархат, как и МП, имеет право стать автокефальной церковью, частью мирового православия и частью системы политического влияния в мире.

Филиалу МП на Украине будет отказано в регистрации

- На Украине как ходили не православные в церкви - так и будут ходить. Большинство священников Киевской митрополии МП перейдут в подчинение автокефального Киевского патриархата. Меньшинство, примерно процентов 30, будут удалены из храмов полицией. Приходам и епархиям МП на Украине будет отказано в регистрации, помещения всех церквей перейдут Киевскому «автокефальному» патриархату.

Бороться будут те, кто считают себя патриотами России. Им запретят называться православными, предложат зарегистрироваться под другим именем, да так, чтобы было ясно, что они чужие и что их можно громить. Православными смогут называться только приходы Киевского патриархата.

Наступят ли в Молдове раскол и противостояние?

- Вопрос о гражданской войне между прихожанами разных епархий будет решаться не в Молдове, а за океаном.

В нашей стране нет предпосылок для раскола. Вера у всех одна – не православная – вера не во Христа, а в государство и в нацию. Только у одних - в румынское государство и румын, у других – в молдавское и молдаван. И те, и другие исповедуются и осуществляют обряды.

У молдаван падает доверие к церкви

- Православная церковь обязана участвовать в политике, обязана говорить, за что можно голосовать, а за что, нельзя, потому что за всякое деяние человек ответит перед Богом. Поэтому церковь обязана ограждать свою паству от греховных дел, включая от голосования за антихристовы партии или инициативы. Но когда церковь указывает, за какую партию голосовать, это уже не вопрос веры. Православная церковь, а не мировое «православие», не признает ни тоталитаризм, ни демократию как власть, тем более властьот Бога.

Обе «митрополии» смотрят на своих прихожан как на электорат. Может, поэтому доверие граждан к церкви падает. Сейчас доверяют 72 процента, а было 87!

Подготовила Марина ТИМОТИНА

Молдавская самоуправляемая епархия находится в составе автокефальной Московской православной церкви. Киевский патриархат отошёл от Московской патриархии в 90-х, но все это время создавал видимость принадлежности к ней. Автокефальная церковь имеет самостоятельный источник власти и управляется синодом, во главе которого стоит патриарх, архиепископ или митрополит, она пользуется самостоятельностью в административной и судебной сферах, канонизирует новых святых, составляет собственные чинопоследования, совершает мироварение и помазывание.