Раскрыта схема, по которой провернули еще одну аферу века в Молдове: «То, что случилось с Air Moldova, мы проходили в 90-х»

Эксперты уверены, что нас снова ограбили, и так же, как с кражей миллиарда — концы в воду.

2 сентября Агентство пуб­личной собственности сообщило, что госавиакомпания Air Moldova была продана в ходе коммерческого конкурса. Стоимость сделки купли-продажи превысили 1,2 миллиарда леев, из которых 50 млн леев были перечислены в госбюджет, а оставшуюся сумму представляют долги Air Moldova, которые инвестор обязался погасить, а также решить проблемы по управлению и развитию компании.

Победитель конкурса - компания Civil Aviation Group. Он взял на себя обязательство развивать инфраструктуру Air Moldova, расширить сеть рейсов авиа­компании, расширить поток пассажиров, увеличить ее флот, авиационный персонал, число пилотов и т.д.

Планы — отличные. Их реализация — под большим вопросом.

Компания Civil Aviation Group была зарегистрирована в Молдове 23 августа 2018 года, то есть чуть более чем за месяц до сделки. Компания основана группой инвесторов во главе с Blue Air Aviation - одной из крупнейших компаний на румынском рынке авиа­перевозок. Ассоциированными лицами к компании Civil Aviation Group, ее соучредителями являются граждане Молдовы Андрей Янович и Сергей Мельник, имеющие опыт работы в авиации более 20 лет.

Огромную компанию продавали как семечки на базаре

Экспертов в этой сделке смутило все, от начала до конца. Так, специалисты Expert-Grup отмечают, что несмотря на масштаб предприятия, процедура приватизации скорее напоминала рутинное мероприятие, не представляющее интереса для общественности. Приватизация прошла без назначения индивидуального финансового консультанта, как это предусмат­ривает законодательство в случае, если у объекта продажи особенное значение для экономики страны. При этом в 2017 году объем продаж Air Moldova составлял 2,9 миллиарда леев, что на 9% больше, чем в 2016 году. К концу мая 2018 года активы компании составляли 1,06 миллиарда леев. Таким образом, в том, что у компании — особое значение, сомнений нет, а законодательство предусматривает, что такого рода предприятия приватизируются через инвестиционный конкурс, на основании индивидуального проекта, при поддержке независимого финансового консультанта!

Кроме того, нет четких аргументов по поводу стоимости сделки. Так, до сих пор нет доказательств, что была проведена независимая оценка, которая подтвердила бы, что стоимость в 50 миллионов леев - правильная для компании такого масштаба.

Эксперты также обращают внимание на то, что сообщения о приватизации компании не создавали впечатления того, что была попытка привлечь инвесторов. Так, техническое обоснование и другие документы не были переведены ни на один иностранный язык, а объявление можно было увидеть только на странице Агентства пуб­личной собственности.

Приватизация состоялась после того, как накопился огромный объем долгов при сомнительных обстоятельствах. Несмотря на то, что финансовая ситуация компании за последние 5 лет указывала на быстрый рост доходов, в среднем на 25% в год, компания столкнулась с большими трудностями при переводе доходов в прибыль, регистрируя существенные убытки в течение последних лет. Задолженности по активам росли чрезвычайными темпами - с 69% в 2014 до 122% в мае 2018 года. Всего за 5 лет компния накопила долги на сумму более 625 миллионов леев. Счетная палата отмечала риски роста уровня задолженности Air Moldova, что могло «создать предпосылки для принудительного изъятия государственного имущества»...

Нас снова ограбили!

- Это очередная афера! - уверен доктор экономики Михаил Пойсик. - Фирму с почти нулевым уставным капиталом создали только недавно, все шито белыми нитками. Такого не бывает!

Экономист подчеркнул, что все говорит о том, что фирма — подставная.

- Компании, претендующие на приватизацию крупных государственных объектов, должны обладать нормальной кредитной историей. А что есть у этой фирмы? Уставный капитал в размере 25 тысяч долларов? Непонятно, откуда взялась эта фирма-однодневка, но ясно, что создана она всего лишь месяц назад специально под приватизацию, чтобы украсть все, что можно, а потом концы в воду. Миллиард как украли? Прогнали через 5 фирм с уставным капиталом в 5400 леев. Вы слышали, чтобы эти фирмы искали? Так и тут. Какая материальная ответственность может быть у фирмы с почти нулевым уставным капиталом? - говорит Михаил Пойсик.

Эксперт уверен, что это афера безответственных, наглых, оборзевших людей, которые обкрадывают страну.

- Мы такое проходили в 90-х. Нас грабят! Это как доверить свою квартиру лицу, которое завтра исчезнет, а ваша квартира уже продана и пошла по рукам, - сказал Пойсик.

По его словам, несмотря на то, что Air Moldova не является системообразующим предприятием (таковым является, например, Moldtelecom, который тоже хотят приватизировать, — прим. авт.), оно принадлежало государство, поэтому при его продаже нужно было получить соответствующую сумму, столько, сколько оно на самом деле стоит, а не подарить кому-то неизвестному.

- Не забывайте, что на этом предприятии работают люди. Они же завтра могут оказаться на улице! Получается, мы их вручаем каким-то мошенникам? А кто им завтра помешает продать самолеты и увести деньги за рубеж? - отмечает Михаил Пойсик.

Слово дали органам

Тем временем, специалисты Expert-Grup обратились к компетентным властям расследовать то, как у Air Moldova накопились долги.

- Создается впечатление, что предприятием специально управляли неэффективно, чтобы привести компанию к банкротству и приватизировать ее по сниженной цене. Расследование компетентных властей, а также Национального антикоррупционного центра может определить, была ли задолженность компании результатом сложных условий и повышенной конкуренции на рынке или намерением заинтересованной группы, - отметили эксперты.

ИГОРЬ КРУДУ