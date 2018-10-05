5 Октября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Президент Молдовы назвал решение парламента о праздновании 9 мая Дня Европы провокацией
05.10.2018

Игорь Додон заверил, что не подпишет этот закон. Президент Молдовы Игорь Додон выступил против решения парламента об утверждении празднования Дня Европы 9-го мая.

На своей страничке в фэйсбук он написал:

"Сегодня в Парламенте произошла очередная провокация со стороны парламентского большинства, которое повторно утвердило закон о праздновании Дня Европы 9-го мая.

Это делается целенаправленно в преддверии парламентских выборов.

Я ни в коем случае не подпишу этот закон.

Для меня, как и для миллионов моих соотечественников, чьи отцы, деды и прадеды прошли войну, кто жив благодаря героизму воинов-победителей, 9 Мая навсегда останется Днём Победы. Это святой праздник для каждого из нас.

И я абсолютно уверен, что к 9 Мая следующего года у нас будет другой парламент и другое правительство, которые восстановят дату 9 Мая с единственным праздником - Днем Победы", - сообщил Игорь Додон.

"Для меня, как и для миллионов моих соотечественников, 9 мая навсегда останется Днём Победы," - заявил Игорь Додон. Фото: соцсети


 
Количество просмотров:
84
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.