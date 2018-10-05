Президент Молдовы назвал решение парламента о праздновании 9 мая Дня Европы провокацией

Игорь Додон заверил, что не подпишет этот закон. Президент Молдовы Игорь Додон выступил против решения парламента об утверждении празднования Дня Европы 9-го мая.

На своей страничке в фэйсбук он написал:

"Сегодня в Парламенте произошла очередная провокация со стороны парламентского большинства, которое повторно утвердило закон о праздновании Дня Европы 9-го мая.

Это делается целенаправленно в преддверии парламентских выборов.

Я ни в коем случае не подпишу этот закон.

Для меня, как и для миллионов моих соотечественников, чьи отцы, деды и прадеды прошли войну, кто жив благодаря героизму воинов-победителей, 9 Мая навсегда останется Днём Победы. Это святой праздник для каждого из нас.

И я абсолютно уверен, что к 9 Мая следующего года у нас будет другой парламент и другое правительство, которые восстановят дату 9 Мая с единственным праздником - Днем Победы", - сообщил Игорь Додон.

"Для меня, как и для миллионов моих соотечественников, 9 мая навсегда останется Днём Победы," - заявил Игорь Додон. Фото: соцсети