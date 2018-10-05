Искусственная или натуральная – скандальный вопрос будут решать жители Кишинева

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Общество
В 2018 года ель для украшения площади Великого национального собрания придется выбрать жителям Кишинева.
В прошлом году из-за новогоднего дерева в Кишиневе вышел скандал. Ель, которую доставила украинская компания, оказалась лысой, потрепанной. В итоге ее убрали и поставили местную, кишиневскую елку.
Однако и тут не обошлось без скандала – выяснилось, что спилили дерево во дворе детского сада. До сих пор неизвестно при этом, вернула ли полученные деньги украинская компания за некачественное дерево и в каком объеме.
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