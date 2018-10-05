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Общество
Искусственная или натуральная – скандальный вопрос будут решать жители Кишинева
05.10.2018

В 2018 года ель для украшения площади Великого национального собрания придется выбрать жителям Кишинева.
Столичная примэрия проводит опрос на своей странице в Facebook – какой должна быть елка: натуральной или искусственной. По итогам первых двух часов 88% проголосовали за искусственную и 12% – за натуральную. Опрос продлится до 15 октября.

В прошлом году из-за новогоднего дерева в Кишиневе вышел скандал. Ель, которую доставила украинская компания, оказалась лысой, потрепанной. В итоге ее убрали и поставили местную, кишиневскую елку. 

Однако и тут не обошлось без скандала – выяснилось, что спилили дерево во дворе детского сада. До сих пор неизвестно при этом, вернула ли полученные деньги украинская компания за некачественное дерево и в каком объеме.


 
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