Искусственная или натуральная – скандальный вопрос будут решать жители Кишинева

В 2018 года ель для украшения площади Великого национального собрания придется выбрать жителям Кишинева.

Столичная примэрия проводит опрос на своей странице в Facebook – какой должна быть елка: натуральной или искусственной. По итогам первых двух часов 88% проголосовали за искусственную и 12% – за натуральную. Опрос продлится до 15 октября.

В прошлом году из-за новогоднего дерева в Кишиневе вышел скандал. Ель, которую доставила украинская компания, оказалась лысой, потрепанной. В итоге ее убрали и поставили местную, кишиневскую елку.

Однако и тут не обошлось без скандала – выяснилось, что спилили дерево во дворе детского сада. До сих пор неизвестно при этом, вернула ли полученные деньги украинская компания за некачественное дерево и в каком объеме.