Пользователи паблика в Facebook отыскали потерянный владельцем лимузин

Пользователи Facebook отыскали лимузин, которого лишился кишиневец.

В паблике «Город без маршруток» житель Кишинева по имени Юрий Бухтуев пожаловался на «исчезновение» своего лимузина. Он рассказал, что отдал транспортное средство в аренду своему знакомому по имени Тудор Арсени.

«Он пропал, скрывается и не выходит на связь уже третий месяц. Он взял эту машину и спрятал её. Государственный номер машины KQQ 999... Может кто видел, где она находится, и просто не придал этому внимания - вышлите местонахождение. Машина зарегистрирована на меня, и я ее хозяин. В обычном гараже ее не спрячешь, так как длина 7-8 метров», - написал Юрий Бухтуев.

Впрочем, лимузин был вскоре обнаружен участниками паблика в секторе Чеканы Кишинева – интернет-пользователи сработали оперативнее полиции.

Пользователей соцсети немало повеселила история. "Но то, что группе в соцсетях доверяют больше чем полиции - мне нравится", - пишет один из авторов.

Другой внимательный пользователь отыскал лимузин в огороде частного дома села Бубуечь: "Юра, он здесь, в Бубуечь!".

"Вместе – мы сила! Всех поздравляю с отлично сделанной работой! 2 часа и машина найдена! Спасибо огромное всем за информацию, за поиски и фото. С хозяина машины – катание по городу, пора, кажется, назначать внеочередной офф с фотосессией на лимузине", - прокомментировал находку автор.