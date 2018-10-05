В общественном транспорте Кишинева вводятся электронные билеты

В 2019 году в общественном транспорте Кишинева можно будет расплачиваться электронными билетами.

За проезд в общественном транспорте Кишинева уже в следующем году пассажиры будут расплачиваться электронными билетами. Столица Молдовы может вообще отказаться в ближайшее время от использования стандартных билетов.

Муниципальный совет Кишинева обсудил вопросы внедрения электронных проездных билетов, которые будут действовать как в троллейбусах, так и автобусах. Об этом стало известно из сообщения, размещенного на официальной странице в социальной сети Facebook представителем Партии социалистов в мунсовете Кишинева Никитой Цурканом.

– Начиная с сегодняшнего дня компании, заинтересованные в участии, могут подавать свои предложение в Управление Транспорта мун. Кишинэу, ровно как и ознакомиться с концепцией электронного билета в столице, – написал муниципальный депутат.

О четкой системе использования электронного билета и его стоимости пока что информации нет. В ближайшее время предполагается проведение тендеров среди компаний, претендующих на участие в процессе внедрения электронных билетов. В Управлении транспорта также провели рабочие встречи, касающиеся системы использования электронного билета.

Все желающие участвовать в тендере смогут подать заявки в Управление транспорта молдавской столицы.

Напомним, ранее «Блокнот Молдовы» писал о планах муниципального совета Кишинева внедрить электронный билет в общественном транспорте столицы еще в декабре 2017 года.