Низкокалорийные диеты могут привести к неприятным последствиям

У человека увеличится процент жировых отложений вокруг талии, а мышцы ослабнут, передает The Daily Mail. Как показали эксперименты Джорджтаунского университета с мышами, также диеты провоцируют рост активности гормона ангиотензина II. Он связывается с рецепторами и сужает кровеносные сосуды, тем самым, повышая кровяное давление. Кроме того, ангиотензин II стимулирует выработку других гормонов в организме, которые заставляют тело сохранять соль и воду. Вкупе высокое давление и отложения в области талии могут вылиться в диабет и болезни сердца.

В рамках исследования ученые разбивали грызунов на две группы. Первая группа сидела на диете с урезанной на 60% калорийностью, а вторая - питалась в обычном режиме. Через три дня вес грызунов из первой группы снизился, но цикл, похожий на менструальный, остановился. Плюс, было замечено угасание ряда обменных функций, включая работу почек.

Когда животные возвращались к нормальной диете, цикл восстановился, частота сердцебиения и вес тела возросли. Через три месяца стало понятно: у первой группы больше жировых отложений в области талии, чем у второй. Причиной негативного эффекта диеты эксперты считают принцип запасания энергии. Тело не знает, когда получит пищу в следующий раз, поэтому пытается забрать максимально с каждым приемом пищи.