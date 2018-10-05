Реформа выдачи разрешений на работу для гастарбайтеров позволяет иностранным инвесторам экономить до 21 миллиона леев

До 21 миллиона леев экономят ежегодно иностранные инвесторы благодаря реформе упрощения процедуры выдачи разрешений на работу для гастарбайтеров. Таковы результаты исследования Международной финансовой корпорации группы Всемирного банка.

Согласно реформе, теперь работодатель сам может подать документы на трудоустройство мигранта, без того, чтобы тот приезжал в страну.

Раньше это должны были делать сами гастарбайтеры. При том, что во время ожидания разрешения на работу и проживание в Молдове, они не имели права трудиться. Правительственная реформа предусматривает упрощение процедуры получения разрешения на работу для 17 профессий, в том числе для медсестер, швей, сапожников, электромехаников и разнорабочих.