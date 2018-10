Ключ к успеху в бизнесе. 10 советов от магната Ричарда Брэнсона

Британец Ричард Брэнсон – основатель компании Virgin.

В течение многих лет Virgin начинала бизнес в различных областях, потому что руководителям компании не нравилось то, как организовано это дело другими. Были ли это авиалинии, мобильные телефоны или финансовые сервисы, Virgin старалась сфокусироваться на том, чтобы действительно улучшить жизнь людей при помощи лучшего сервиса и различных нововведений. В книге “Like a Virgin: Secrets They Won’t Teach You at Business School”, Ричард Брэнсон делится секретами своего успеха.

Несколько из этих советов приводит электронная версия Business Insider:

Вы не учитесь ходить по инструкции.

ы учитесь этому на практике и падаете. И именно на этих падениях вы учитесь тому, как больше не падать.

Предпринимательство не означает просто получение еще одного клиента.

И это не означает просто работу на самого себя. Как и не означает, что вы обязательно должны стать Номером Один. И это не обязательно означает зарабатывание большого количества денег. Напротив, предпринимательство — это превращение того, что вам нравится и что вас вдохновляет в жизни, в капитал. Именно поэтому вы можете сделать очень многое для этого и двигаться вперед.

Дружба с врагом — хорошее правило как для бизнеса, так и для жизни в целом.

Общественность абсолютно критична. Детали важны всегда — управляете ли вы авиакомпанией, рестораном или любой другой компанией.

Однодневный успех совсем не означает, что после этого вы будете получать бесплатный обед каждый день. Каждый ваш риск стоит того, если он является причиной вашего успеха и способствует хорошей жизни.

Самое важное при обдумывании новой идеи — не увязнуть в сложности. Любой дурак может сделать что-то сложное. Гораздо сложнее сделать что-то простое. Никогда не делайте что-либо, если это означает отсутствие сна по ночам. Успех для меня — это когда вы смогли создать что-то, чем можете гордиться.