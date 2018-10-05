Празднование рождения ребенка у молдаван

Дети также обязаны позаботиться о родителях, когда последние уже не смогут работать. Каждая семья хочет иметь здоровых детей. По этим причинам рождение ребёнка является желанным событием, которого ждут с нетерпением, с ним связан целый ряд обычаев, суеверий, которые можно разделить на следующие категории: верования и приметы, соблюдаемые в период беременности, во время родов и послеродовой период, ритуалы, связанные с приёмом новорожденного в христианское сообщество – крещение, и ритуалы очищения матери.

Как и у других народов, у молдаван рождение ребёнка является долгожданным событием, к которому относятся с особым трепетом и соблюдают особые правила, связанные с ним. Существует ряд запретов для беременной женщины, самые распространённые из которых: не переступать через верёвку, не толкать ногой животных – кошек или собак, не давать никому кружку с водой прямо в руки, не забываться, глядя на что-либо, не выходить ночью на двор и т. д.

Роль повитухи при рождении ребёнка. В прошлом женщины рожали дома и родовспоможением занимались опытные женщины, которые назывались «повитухи». Беременные женщины продолжали работать до родов «чтобы легко родить». Сразу после рождения ребёнка повитухе дарили мыло и полотенце для мытья рук. Данный обычай дарить тканое изделие имел целью защиту младенца и его матери «чтобы у ребёнка не забрали судьбу и удачу». В некоторых районах, таких как Сынжерей, у повитух, которые помогли появиться на свет многим детям, был свой праздник – «День повивальной бабки», когда они принимала благодарности и подарки от семей, которым помогали при родах. Повивальная бабка принимает участие в крестинах и некоторых других ритуалах.

Считается, что при рождении ребёнка в дом приходит ангел-хранитель и фея-вещунья, которая определяет его судьбу. И до сегодняшнего дня люди верят: «что тебе суждено, написано на лбу», «от судьбы не спрячешься».

Период после рождения ребёнка. Важным ритуалом, призванным защитить мать и ребёнка является «освящение воды», когда повитуха шла в церковь и святила воду для первого купания ребёнка и матери. Одновременно она узнавала имя ребёнка по церковному канону, которое ей называл священник, однако этот обычай не всегда соблюдается, потому что сегодня родители сами выбирают имя для ребёнка. В период перед крещением мать и ребёнка навещают родственники и близкие друзья, которые приходят на «родины», однако при этом стараются, чтобы ребёнок как можно меньше находился на виду у чужих глаз, чтобы его не сглазили. В течение 40 дней женщина после родов не имеет права выходить за ворота, в особенности ходить к колодцу, потому что «ей не прочли молитву» «она не чистая».

Крещение. Одним из самых важных ритуалов, связанных с рождением ребёнка, является крещение, то есть принятие его в лоно церкви согласно христианским законам. Для этого родители заранее выбирают крёстных родителей для ребёнка. Затем посылают приглашать кумовьев повитуху или бабушку с калачом, за это ей дают деньги и муку. Ритуал крестин также означал приобретение новых родственников.

В последние годы крещение проводят в тот же день, что и другой важный ритуал, «крестины». Считается, что «если не можешь делать крестины – не делай, но крещение ребёнка обязательно для его здоровья, для того, чтобы он был христианином и был защищён от зла». Крещение обычно совершается в церкви, священник выполняет определённый ритуал − погружения в святую воду в присутствии крёстных родителей, которые для этого вносят определённую сумму. Крещение младенца происходит при зажжённых свечах, все кумовья приносят подарки − «крижмэ» (тканое изделие длиной до 2 м), одежду для ребёнка, подарки складывают один на другой, сверху кладут ребёнка и передают его из рук в руки крёстным родителям. После крещения матери ребёнка (которая не участвует в обряде крещения) читают «молитву», после чего она может свободно быть в обществе, выходить из дома и выполнять определённые виды работ.

Крещёного ребёнка приносят домой крёстные родители, и передают в руки родителям со словами: «Вы дали нам младенца − язычника, мы вам принесли христианина, и нам – крестного сына. Живите, его растите, чтобы мы все радовались его счастливому будущему».

Крестины. Традиционно после крещения ребёнка организовывают крестины – праздничный обед. Это очень важный семейный обряд, исходя из современных условий, в народе говорят: «можешь не делать крестины, но обязательно нужно «поклониться кумовьям и подарить им калачи», чтобы у законного ребёнка были крёстные родители». В некоторых семьях сразу после церемонии крещения накрывают праздничный обед и дарят кумовьям калачи. Родители ребёнка дарят кумовьям пару калачей, накрытых тканью в знак того, что они породнились и в благодарность за участие в крещении своего ребёнка. Во время крестин, после дарения калачей, отрезается ломоть от одного из них и кладётся в тарелку, на которую кумовья во главе с крёстными родителями складывали подарки и деньги для ребёнка, передавая его из рук в руки. Согласно традиции, дарили отрезы ткани, одежду и другие тканые изделия, что говорит о том, что хлеб, ткань, свет и вода являются священными у молдаван. Ткань и хлеб всегда оставались средством и символом родства и глубокой благодарности.

В рамках крестин проводится ряд ритуалов, в которых участвуют только женщины: «купание ребёнка кумами», при котором в воду опускают монеты (чтобы он был богатым), цветы (чтобы он был красивым и привлекательным), опять же дарят подарки, в которые заворачивают ребёнка. Чтобы у ребёнка были красивые брови, при помощи свечи, которая горела при его купании, рисуют сажей чёрный знак на двери. Вода после купания обязательно выливается только под растущее дерево. Существует обычай благодарить повитуху и бабушку, которым кумовья дарят деньги. Крёстные родители становятся основной поддержкой крестника и его родителей и обязаны помогать вырастить его. Таким образом, даже самому маленькому члену сообщества посвящены очень важные христианские праздники, о его судьбе заботиться всё общество, которое приняло его в свои ряды.