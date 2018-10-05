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Здоровье
Борьба с этим сорняком в Молдове теперь - дело национального значения
05.10.2018

По всей Молдове уничтожат амброзию, а местные власти сделают все, чтобы это растение больше не произрастало — так решило правительство на очередном заседании.

Кабмин принял регламент по борьбе с распространением амброзии. Согласно этому документу, это растение включено теперь в список запрещенных.

Теперь до 30 мая каждого года об успехах истребления амброзии будут отчитываться Инспекторат окружающей среды, Нацагентство безопасности продовольствия и Нацагентство общественного здоровья. Об исчезновении амброзии с сельхозугодий в период цветения этого растения должны позаботиться и сами владельцы земель. Штраф за невыполнение этих обязательств — до 1,5 тысячи леев.


Амброзия является сильным аллергеном. Как сообщают некоторые источники, она может вызвать аллергию и кашель даже у здорового человека, вплоть до приступов астмы. В советское время это растение было карантинным. Это означает, что импортируемую в Молдову продукцию проверяли на наличие семян амброзии, которые, в частности, прилипают к семенам пшеницы и влияют на качество сделанной из нее продукции. В настоящее время, как утверждают экологи, ситуация сильно упущена. Амброзия быстро распространяется по Молдове, в том числе и в окрестностях Кишинева. Ее излюбленные места — необрабатываемая земля, которой в республике примерно треть.

 


 
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