Борьба с этим сорняком в Молдове теперь - дело национального значения

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Здоровье
По всей Молдове уничтожат амброзию, а местные власти сделают все, чтобы это растение больше не произрастало — так решило правительство на очередном заседании.
Кабмин принял регламент по борьбе с распространением амброзии. Согласно этому документу, это растение включено теперь в список запрещенных.
Теперь до 30 мая каждого года об успехах истребления амброзии будут отчитываться Инспекторат окружающей среды, Нацагентство безопасности продовольствия и Нацагентство общественного здоровья. Об исчезновении амброзии с сельхозугодий в период цветения этого растения должны позаботиться и сами владельцы земель. Штраф за невыполнение этих обязательств — до 1,5 тысячи леев.
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