Майя Санду: Влад Филат причастен к краже миллиарда

Лидер ПДС Майя Санду утверждает, что без участия бывшего премьер-министра Влада Филата, который был приговорен к девяти годам лишения свободы и обвиняется в банковских махинациях и взяточничестве, кража миллиарда не могла бы состояться.

«Влад Филат причастен. Совершенно ясно, что такие вещи не могли бы происходить без участия премьер-министра, сотрудников Национального банка, НЦБК. У меня другой вопрос: где деньги?», - заявила Майя Санду в рамках передачи "Puterea a Patra", передает unimedia.info.

Напомним, что Влад Филат был задержан в октябре 2015 года после явки с повинной Илана Шора, который рассказал, что дал Филату взятку в размере 250 миллионов долларов.