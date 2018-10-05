Синоптики рассказали о погоде на выходных

Согласно прогнозу гидрометеослужбы, сегодня, 5 октября в Молдове ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

В Бричанах и в Сороках термометры покажут +14 градусов. В Бельцах и в Оргееве на градус больше +15 С. В Тирасполе синоптики прогнозируют +17 С. В Леове ожидается + 17 градусов тепла. В Кагуле и в Комрате температура достигнет +19 градусов.

В Кишиневе днем воздух прогреется до +16 градусов Цельсия. В выходные дни синоптики прогнозируют небольшое потепление до +23 градусов и солнечную погоду.