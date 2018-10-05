5 Октября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Гагаузия отказывается от Ленина
05.10.2018

Власти муниципия Комрат рассмотрят обращение группы жителей с просьбой о переименовании улицы Ленина в улицу Степана Топала.

Как сообщил официальному сайту примэрии Комрата первый заместитель примара Георгий Сары, к городским властям поступило обращение группы общественных деятелей и жителей гагаузской столицы. Возглавил группу Леонид Добров. Граждане отметили, что Топал при жизни стал «символом мужества и победы гагаузского народа в борьбе за мирное признание автономии».

«Убедительно просим советников муниципия Комрат принять решение о переименовании улицы Ленина в улицу президента Степана Топала», - отметили заявители.

Руководство примэрии и муниципального совета Комрата намерено уже в ближайшее время рассмотреть обращение.

Первый президент Гагаузской Республики ушел из жизни 28 сентября на 81-м году жизни. Его похоронили с почестями в Комрате 30 сентября. 


 
Количество просмотров:
58
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.