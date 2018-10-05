Гагаузия отказывается от Ленина

Власти муниципия Комрат рассмотрят обращение группы жителей с просьбой о переименовании улицы Ленина в улицу Степана Топала.

Как сообщил официальному сайту примэрии Комрата первый заместитель примара Георгий Сары, к городским властям поступило обращение группы общественных деятелей и жителей гагаузской столицы. Возглавил группу Леонид Добров. Граждане отметили, что Топал при жизни стал «символом мужества и победы гагаузского народа в борьбе за мирное признание автономии».

«Убедительно просим советников муниципия Комрат принять решение о переименовании улицы Ленина в улицу президента Степана Топала», - отметили заявители.

Руководство примэрии и муниципального совета Комрата намерено уже в ближайшее время рассмотреть обращение.

Первый президент Гагаузской Республики ушел из жизни 28 сентября на 81-м году жизни. Его похоронили с почестями в Комрате 30 сентября.