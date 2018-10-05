Молдова проиграла в ЕСПЧ более 300 миллионов леев

За 21 год присоединения к Европейской конвенции о защите прав человека, Республика Молдова была осуждена Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) 381 раз, а с начала этого года 27 раз.

С 2007 года в адрес ЕСПЧ было подано около 13.500 жалоб, в которых государство обвиняется в нарушении прав и свобод, передает zdg.md

Наиболее распространенные виды нарушений, констатируемых ЕСПЧ в молдавских делах, это неисполнение судебных решений; жестокое обращение; недолжное расследование жестокого обращения и смертей; тюремное заключение в плохих условиях; противоправное рассмотрение в кассационном порядке судебных решений, не подлежащих обжалованию.

На основании постановлений и решений ЕСПЧ, принятых до 31 декабря 2017 года, Республика Молдова была вынуждена выплатить компенсацию в размере более 300 млн. леев (более 16.300.000 евро).

Ион Маноле, исполнительный директор Ассоциация «Promo-Lex»,утверждает, что проблема проигранных дел в ЕСПЧ заключается «в законодательстве. Если оно было бы применено правильно, не было бы такой ситуации. Проблема в судебной системе. Несмотря на предоставленную в последние годы солидную помощь для реформирования юстиции, граждане все равно остаются жертвами системы. Судебная система призвана защищать людей, а не наоборот. Ситуацию можно изменить только путем повышения ответственности тех, кто виноват в нарушении прав человека, либо путем выплаты за свой счет компенсаций за проигранные дела, либо путем лишения возможности продвигаться по службе. 21 год было достаточно, чтобы подняться на другой уровень соблюдения обязательств».

С дургой стороны, адвокат Наталья Молошаг считает, нельзя всю вину сваливать на законы, или только на судей. «Часть вины имеют и прокуроры, и адвокаты, и судебные исполнители. Не освобождается от вины и политика. Парламент, как будто, делает свою работу: принимает, изменяет и адаптирует законы к конвенции. Проблема в ее применении. Судебная система в Молдове страдает от тех же пороков, что и политическая система: интересы, коррупция, отсутствие прозрачности, вмешательство политики в правосудие, нарушение права на защиту, выборочное применение закона. У нас конвенция соблюдается и истолковывается так же, как и Конституция. Никто не отвечает за проигранные в ЕСПЧ дела, деньги платятся из бюджета, штрафных санкций нет. До тех пор, пока виновные в потере дел в ЕСПЧ не будут наказаны, все останется по-старому», – отмечает Наталья Молошаг.

Того же мнения придерживается и Влад Грибинча, председатель Центра юридических ресурсов. «Европейский суд констатировал, что проблемы, которые привели к осуждению Республики Молдова кроились, чаще всего не в законах, а в том, как они применялись теми, кто отвечает за это. Несмотря на то, что власти настаивают на том, что реформы были сделаны, я не видел каких-либо качественных изменений в правосудии. И их не стоит ожидать, пока не существует четких сигналов сверху, что будут качественные изменения в судебной системе. Я не могу сказать, что политика напрямую влияет на правосудие, но могу точно сказать, что судьи достаточно осторожны к тому, что происходит в политической сфере, и я не думаю, что есть очень много смелых судей, которые будут идти против системы, принимая решения, которых диктует им совесть и закон. Системные изменения поступают не из судебной системы, правосудие только обеспечивает системное изменение. Стимул приходит из политической сферы. Это показали все страны, в которых реформа системы правосудия оказалась успешной».