5 Октября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Владимир Чеботарь о долгах Air Moldova: В этом виновата неправильная политика открытия новых рейсов
05.10.2018

Приватизация компании Air Moldova является очень сомнительной. Реальные владельцы, которые владеют сейчас компанией, находятся в рядах нынешней власти, и эта компания не последняя, приватизированная в подозрительных обстоятельствах.

Такое мнение высказали депутаты от Партии социалистов и Либерально-демократической партии. Представители Демократической партии утверждают, однако, что уступка компании была продиктована долгами, которых она накопила за относительно короткое время. Мнения были высказаны в ходе передачи „În profunzime” на телеканале ProTV Chişinău, передает ipn.md.

Вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь отметил, что о приватизации Air Moldova говорилось с 2008 года. По его словам, необходимость уступки государственной компании была продиктована долгами, которые она накопила в течение относительно короткого периода времени. „Будучи государственной компанией и находясь в преддверии зимнего сезона, в котором доходы сильно снижаются, когда летние счета догоняют, компания могла отказаться от оказания определенных услуг, из-за чего могла стать полностью неплатежеспособной”, - отметил демократ.

Что касается долгов, накопленных на счетах компании Air Moldova, Владимир Чеботарь отметил, что в этом виновата неправильная политика открытия новых рейсов. О новых владельцах вице-председатель ДПМ сказал, что мажоритарным владельцем является румынская компания Blue Air, которая владеет 49% акций, а двое молдавских граждан имеют отдельно доли поменьше.

Депутат-социалист Владимир Цуркан заявил, что приватизация авиакомпании Air Moldova является сомнительной. Депутат убежден, что реальными владельцами компании являются те, которые не были представлены в публичном пространстве. „Реальными владельцами являются наши, отсюда, из Молдовы. Это те, кто начал этот процесс. Я считаю, что мы должны искать в рядах тех, кто сегодня у власти, не в другом месте”, - заявил депутат. По его словам, тот факт, что парламент отклонил запрос депутатов-социалистов о слушаниях по вопросу приватизации, является еще одним доказательством того, что власти скрывают правду.

Депутат либерал-демократ Григоре Кобзак считает, что ни один серьезный инвестор не приедет в Молдову до тех пор, пока государственные учреждения, особенно юстиция, не являются функциональными. „Мы являемся свидетелями приватизации Air Moldova и все говорим, что это подозрительный процесс, но я думаю, что худшее ждет нас впереди, если они останутся у власти. Наступает черед Moldtelecom, затем и других предприятий”, - сказал Григоре Кобзак.


 
Количество просмотров:
94
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.