Владимир Чеботарь о долгах Air Moldova: В этом виновата неправильная политика открытия новых рейсов

Приватизация компании Air Moldova является очень сомнительной. Реальные владельцы, которые владеют сейчас компанией, находятся в рядах нынешней власти, и эта компания не последняя, приватизированная в подозрительных обстоятельствах.

Такое мнение высказали депутаты от Партии социалистов и Либерально-демократической партии. Представители Демократической партии утверждают, однако, что уступка компании была продиктована долгами, которых она накопила за относительно короткое время. Мнения были высказаны в ходе передачи „În profunzime” на телеканале ProTV Chişinău, передает ipn.md.

Вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь отметил, что о приватизации Air Moldova говорилось с 2008 года. По его словам, необходимость уступки государственной компании была продиктована долгами, которые она накопила в течение относительно короткого периода времени. „Будучи государственной компанией и находясь в преддверии зимнего сезона, в котором доходы сильно снижаются, когда летние счета догоняют, компания могла отказаться от оказания определенных услуг, из-за чего могла стать полностью неплатежеспособной”, - отметил демократ.

Что касается долгов, накопленных на счетах компании Air Moldova, Владимир Чеботарь отметил, что в этом виновата неправильная политика открытия новых рейсов. О новых владельцах вице-председатель ДПМ сказал, что мажоритарным владельцем является румынская компания Blue Air, которая владеет 49% акций, а двое молдавских граждан имеют отдельно доли поменьше.

Депутат-социалист Владимир Цуркан заявил, что приватизация авиакомпании Air Moldova является сомнительной. Депутат убежден, что реальными владельцами компании являются те, которые не были представлены в публичном пространстве. „Реальными владельцами являются наши, отсюда, из Молдовы. Это те, кто начал этот процесс. Я считаю, что мы должны искать в рядах тех, кто сегодня у власти, не в другом месте”, - заявил депутат. По его словам, тот факт, что парламент отклонил запрос депутатов-социалистов о слушаниях по вопросу приватизации, является еще одним доказательством того, что власти скрывают правду.

Депутат либерал-демократ Григоре Кобзак считает, что ни один серьезный инвестор не приедет в Молдову до тех пор, пока государственные учреждения, особенно юстиция, не являются функциональными. „Мы являемся свидетелями приватизации Air Moldova и все говорим, что это подозрительный процесс, но я думаю, что худшее ждет нас впереди, если они останутся у власти. Наступает черед Moldtelecom, затем и других предприятий”, - сказал Григоре Кобзак.