Посольство США в Молдове приветствует повторное принятие закона об упразднении Республиканского стадиона. И подчеркивает, что передача участка под новое здание дипмиссии послужит укреплению двустороннего сотрудничества.

После первого принятия закона президент отказался его подписать. Демократ Корнел Дудник предположил, что причиной отказа стали интересы депутата-социалиста Владимира Цуркана, так как он - владелец ресторана и теннисных кортов на территори стадиона. Цуркан это опровергает.

"Ни я лично, никто из моих родственников - близких и дальних - не имеет ничего общего с частной собственностью на территории Республиканского стадиона", - сказал депутат ПСРМ Владимир Цуркан.

Тем не менее, Владимир Цуркан признает, что часто бывает в ресторане. И говорит, что знает владельца.

- Вы знаете, кто хозяин кортов и ресторана, про которого так много говорят?

– Да, я хорошо его знаю.

- Можете назвать имя?

– Юрий.

– В каких вы отношениях?

– Просто знакомые.

Администратор заведения при этом называет другое имя.

– Вы сказали, хозяин кто-то другой?

– Опря Думитру.

Согласно Конституции, после повторного принятия закона президент обязан его подписать.