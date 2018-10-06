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Политика
Посольство США в Молдове приветствует повторное принятие закона об упразднении Республиканского стадиона. И подчеркивает, что передача участка под новое здание дипмиссии послужит укреплению двустороннего сотрудничества.
После первого принятия закона президент отказался его подписать. Демократ Корнел Дудник предположил, что причиной отказа стали интересы депутата-социалиста Владимира Цуркана, так как он - владелец ресторана и теннисных кортов на территори стадиона. Цуркан это опровергает.
"Ни я лично, никто из моих родственников - близких и дальних - не имеет ничего общего с частной собственностью на территории Республиканского стадиона", - сказал депутат ПСРМ Владимир Цуркан.
Тем не менее, Владимир Цуркан признает, что часто бывает в ресторане. И говорит, что знает владельца.
- Вы знаете, кто хозяин кортов и ресторана, про которого так много говорят?
– Да, я хорошо его знаю.
- Можете назвать имя?
– Юрий.
– В каких вы отношениях?
– Просто знакомые.
Администратор заведения при этом называет другое имя.
– Вы сказали, хозяин кто-то другой?
– Опря Думитру.
Согласно Конституции, после повторного принятия закона президент обязан его подписать.
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