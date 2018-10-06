Тарифы роуминга между странами ГУАМ могут отменить

Граждане Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы, возможно, смогут разговаривать по телефону без оплаты роуминга. Этот вопрос обсуждался сегодня на встрече глав правительств ГУАМ, передает Молдпрес со ссылкой на Бюро правительства по связям с прессой.

«Сегодня на саммите была поднята новая тема: возможность отмены роуминговых тарифов в странах-членах ГУАМ. И Грузия, и Украина, и Республика Молдова обсуждают это в рамках Восточного партнерства с Европейским союзом. Эта тема будет подготовлена и обсуждена и на следующих заседаниях», - сказал премьер-министр Павел Филип на совместной пресс-конференции четырех официальных лиц.

Премьер-министр Павел Филип обсудил вопрос об отмене роуминг-тарифов между Румынией и Республикой Молдова с министром экономики Румынии Дэнуцем Андрушкой, который посетил молдавскую столицу в мае. Отмена роуминговых тарифов со странами ЕС обсуждалась и на саммите Восточного партнерства в Брюсселе, в котором участвовал премьер-министр.