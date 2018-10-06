Алло, «Молдтелеком», rușine!

Хотите представить себе ад? Вглядитесь в эти фото. Советник МСК от «Нашей партии» Илиан Кашу поделился на своей странице в социальных сетях впечатлениями о посещении общежития, находящегося на балансе одного из флагманов нашей экономики - АО «Молдтелекома».

«Сегодня вечером я вместе со своими коллегами из кишиневской команды «Нашей партии» посетил госпожу Веру, которая живет в комнате общежития на улице Белградской, 17 в столичном секторе Ботаника, - написал советник. – Общежитие на балансе «Молдтелекома». Адские условия для 250 проживающих здесь кишиневцев: единственная кухня на этаже для жильцов 21 комнаты, без теплой воды в ванной, без душа (люди по очереди моются из тазиков), фото туалета не нуждается в комментариях, подвал с лопнувшими канализационными трубами превратился в мусоросвалку.

Помимо всего, «Молдтелеком» обдирает жильцов общежития, будучи посредником между ними и «Union Fenosa». В ближайшее время пошлю запрос в примэрию, чтобы помочь людям. На животноводческих фермах лучше условия. Грустно до слез…».

Грустно, что работники флагмана национальной экономики и пенсионеры, отработавшие там десятки лет и не дождавшиеся квартиры, живут в подобных условиях. «Молдтелеком», несмотря на падение спроса фиксированной телефонии, продолжает неплохо зарабатывать. По данным Newsmaker.md прошлогодний доход предприятия - 1,77 миллиарда лей (около 100 миллионов долларов). И если ранее половину прибыли «Молдтелекома» государство забирало себе, то сейчас все остается предприятию. Из этой суммы не так много нужно потратить на то, чтобы создать в общежитии нормальные условия.

Однако руководителей «Молдтелекома» эта проблема не волнует. Они предпочитают тратить деньги на повышение своих зарплат, на бонусы и премии. Не чурались и наживаться за счет предприятия при помощи различных махинаций. Журналисты Мold-street.com выяснили: при помощи аффилированных к руководству предприятия фирм через фиктивные аукционы отмывались огромные деньги.

Финансовые и прочие нарушения на «Молдтелекоме» постоянно выявляли аудиторы Счетной палаты. Нашли несколько лет назад пылившееся на складе оборудование на миллионы долларов. Тогдашний глава СП Серафим Урекян был ошарашен откровенным признанием главного инженера предприятия: в этом оборудовании они не нуждаются. Зачем его тогда купили? Работник лишь пожал плечами.

После серии скандальных разоблачений генеральный директор «Молдтелекома» Виталий Юрку пошел на повышение – стал замминистра. Его преемник также не озабочен условиями в общежитии. Зато крайне возмущены пользователи социальных сетей. Кишиневец Сергей Бирюков подтвердил факты: «Я был там! Люди, это невозможно. Страшно. Запах. Мыться по очереди в тазике. Туалет без унитаза».

Ана Урсаки обращает внимание на то, что «Молдтелеком» и «Уните» три года спонсируют бои федерации FEA! А вот что пишет ЕленаМаланчук: «Стыдно и позорно, что люди живут в таких ужасных условиях. Alo, Мoldtelecom, rușine!».

Борис Черлат рассказал: в таких же условиях, а то и хуже, живут в общежитии на столичной улице М.Драган, 26/3a, которое, находится на балансе табачного комбината. Сержиу Урекяну обращает внимание на тот факт, что людей грабят: «Оплату за свет распределяют по количеству проживающих, а не по счетчику». Лана К. предлагает вариант решения проблемы: «Таких семейных общаг в городе много - люди живут без надежды когда-нибудь оттуда выбраться... При нынешних зарплатах нормальная квартира может только сниться. Не все же получают по полмиллиона в месяц... Вместо того, чтобы строить мансарды и высотки, которые стоят пустые, почему не сделать перепланировку, ремонт, чтобы были отдельные квартиры? Или дайте людям квартиры, а общаги сносите и стройте на их месте свои небоскребы... Но наши бизнесмены скорее удавятся, чем что-нибудь для людей сделают».