"Платформа DA": Основная цель проевропейских сил - чтобы ни один голос на парламентских выборах не достался правящему режиму

Основная цель проевропейских сил - чтобы ни один голос на парламентских выборах не достался правящему режиму, - считает партия "Платформа DA".

Как передает "ИНФОТАГ", вице-председатель DA Станислав Павловский отметил в видеообращении руководства партии, размещенном в социальных сетях, что "благодаря протестам проевропейским силам удалось пробудить народ, изменить его менталитет, дать понять, что положение можно изменить к лучшему".

"Ситуация в Молдове близка к критической, можно констатировать не просто регресс демократии, а ее полное отсутствие. Власти не знают ни основ государственного управления, ни принципов демократического государства. Поэтому сейчас главное консолидировать все здоровые силы общества, и если ни один голос на парламентских выборах не будет в пользу правящего криминального режима - это докажет зрелость и ответственность молдавского общества", - считает политик.

Председатель "Платформы DA" Андрей Нэстасе отметил, что "социально-политическая и экономическая обстановка на пороге кризиса, а режим, несмотря на состояние агонии, продолжает политику коррупции, шантажа, подкупа, преследования несогласных".

"Мизерные зарплаты, захваченные госинституты, массовый отток населения - итог нахождения у власти Демократической партии и союзной Партии социалистов. Без демократии, без уважения к фундаментальным принципам и свободам граждан у Молдовы нет будущего. Но еще не все потеряно, еще есть шанс, может быть последний, все изменить. Необходимо помнить уроки истории: любой диктаторский режим рано или поздно подходит к концу", - сказал он.

Комментируя создание парламентской комиссии по расследованию обстоятельств вмешательства организации Open dialog ("Открытый диалог") в дела Молдовы, Нэстасе назвал "издевательством все происходящее в нынешнем парламенте".

"Режим, укравший миллиард, осуществивший десятки незаконных схем пытается найти то, чего нет", - считает он.