ПКРМ: "В очередном холуйском прогибе перед румынами и западными хозяевами предатели-власовцы отменили день Победы"

Как "акт вандализма, предательства, беспамятства и оскорбления по отношению к народам всех стран, участвующих в борьбе с фашизмом, и, прежде всего, к народам Советского Союза" расценила Партия коммунистов решение парламента отмечать 9 мая и День Европы.

Как сообщает "ИНФОТАГ", об этом говорится в заявлении ЦК ПКРМ по поводу вчерашнего голосования "созданного путем подкупа депутатов парламентского большинства, раболепствующего перед своими хозяевами из Демпартии".

По мнению коммунистов, к такому решению власти "готовятся давно и уже исключили из перечня объектов, находящихся под охраной государства, все памятники и мемориалы воинской доблести и воинам-освободителям".

"В своем очередном холуйском прогибе перед румынами и другими западными хозяевами антинародная власть, состоящая из наследников предателей-власовцев, сделала дополнительный шаг к беспамятству и отмене Великого и почитаемого в Молдове Дня Победы", - отметили авторы документа, выразив "категорический протест против этого опасного, неофашистского прецедента".

Они призвали население Молдовы "проигнорировать это решение и не поддаваться на навязывание в качестве альтернативы Дню Победы каких-либо других праздников".

ЦК ПКРМ "рекомендовал и посольствам европейских государств, а также - представительству Евросоюза и дипломатической миссии США "проигнорировать эту "идеологическую взятку" от коррупционеров и государственных преступников, окопавшихся во власти".

"9 мая в Молдове будет отмечаться только один-единственный, светлый и великий праздник - День Победы!", - подчеркнули коммунисты.