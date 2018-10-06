6 Октября 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Додон призвал к мобилизации
06.10.2018

Президент Молдовы Игорь Додон в рамках местного телеэфира выразил озабоченность идеей об уменьшении полномочий главы государства.

"Я серьезно озабочен этим и думаю, что нас ждут непростые времена, я призываю своих сторонников к полной мобилизации", — заявил Додон.

Ранее председатель парламента Андриан Канду, который несколько раз на краткий срок временно исполнял обязанности главы Молдовы, заявил, что следующий парламент может проголосовать за сокращение обязанностей президента и поставил под сомнение необходимость института президентства.

"Если бы власти действовали в соответствии с конституцией, то у нас не было бы четыре раза отставки президента", — отметил Додон.

Неоднократное временное отстранение Игоря Додона от должности президента было связано преимущественно с отказом главы государства подписывать указы о назначении новых членов кабмина.

 


 
Количество просмотров:
76
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.