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Политика
Филип высказался о придании Приднестровью особого статуса
06.10.2018

 

Премьер-министр Молдовы Павел Филип и глава правительства Украины Владимир Гройсман заявили в пятницу в Кишиневе, что приднестровскую проблему можно решить путем присвоения региону особого юридического статуса.

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"Мы обсудили возможность решения приднестровской проблемы путем присвоения региону особого юридического статуса с сохранением целостности и суверенитета Республики Молдова", — заявил Филип на пресс-конференции после пленарного заседания делегаций РМ и Украины в рамках ГУАМ.

По словам главы молдавского кабмина, "был отмечен значительный прогресс между странами в политическом плане, а также в экономическом и гуманитарном".

Напомним, что в июле 2017 года вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Георге Бэлан сообщил, что Кишинев разрабатывает проект особого статуса Приднестровья в составе РМ.


 
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