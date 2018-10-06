Молдова - страна сюрпризов: не успел прилететь, а тебе уже вино дарят

В канун Национального дня вина всех пассажиров, прилетающих в Международный аэропорт Кишинева, встречают в лучших традициях молдавского гостеприимства — прекрасным вином и хорошим настроением.

Как только гости пересекут границу Молдовы в Кишиневском аэропорту, на специально установленном в зоне прилетов стенде "Вино Молдовы" их будет ждать сам напиток в специальной упаковке с логотипами Wine of Moldova и Ziua Națională a Vinului и пожеланием "Добро пожаловать в Молдову!". Это вино произведено из местного сорта винограда Фетяска Нягрэ, отражающего своеобразие и аутентичность молдавского виноделия.

Это — проект Аvia Invest, который компания, администрирующая Кишиневский международный аэропорт, реализует далеко не один год. К начинанию каждый раз присоединяется Национальное бюро винограда и вина совместно с министерством сельского хозяйства при поддержке Проекта конкурентоспособности в Молдове.

Около четырех тысяч промо-бутылок вина подарят гостям столицы вместе с приглашением посетить 17-й Национальный день вина, который в этом году отмечается 6 и 7 октября на центральной площади Кишинева.

"Национальный день вина — это отличный повод, чтобы познакомить иностранных туристов с нашими традициями и угостить их самым лучшим, что у нас есть — вином Молдовы. Ведь, как известно, тот, кто хотя бы раз узнал, что такое молдавское гостеприимство, обязательно захочет побывать в Молдове еще раз!", — отметил в ходе пресс-конференции гендиректор Аvia Invest Петр Жардан.

Государственный секретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василий Лука подчеркнул, что "Национальный день вина — это один из важнейших праздников нашей страны, когда мы отдаем должное вину Молдовы и нашим винодельческим традициям".

"Вино Молдовы стало визитной карточкой республики за границей, получив множество медалей и наград на международных конкурсах и профильных выставках. Встречать гостей столицы бутылкой вина в канун Национального дня вина уже стало хорошей традицией. Это жест гостеприимства, с помощью которого мы показываем самое лучшее, что есть в нашей стране", — сказал Лука.