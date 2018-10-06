Валериу Гилецки высказался о слушаниях по банковскому скандалу

Заместитель спикера Валериу Гилецки заверяет, что слушания по банковскому скандалу, на которых отчитаются генеральный прокурор, главы НАЦ и НБМ, состоятся, и не нужно об этом беспокоиться.

«Отсрочка слушаний не означает их отмены. Мы проголосовали за проведение, только директор НАЦ сообщил нам, что комитет экспертов из Moneywell сейчас занят, передает unimedia.info.

"Отсрочка слушаний на неделю не является проблемой. Вопрос остается в повестке дня, он не будет исключен, потому что повестка дня проголосована на 2 недели вперед. Поэтому слушания пройдут", - сказал Гилецки.

Напомним, что на прошлой неделе парламент проголосовал за слушание с участием главы Генпрокуратуры, НАЦ и НБМ относительно расследования кражи миллиарда. Инициатива исходила от партии социалистов, и ее поддержали 52 депутата.

В среду генеральный прокурор Эдуард Харунжен и директор НАЦ Богдан Зумбреану направили письмо спикеру парламента Андриану Канду, в котором говорится, что они не могут прийти на слушания. Они утверждали, что были на встречах с экспертами Moneyval.