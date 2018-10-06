ГУАМ: как в Кишиневе попытались «бороться» с Россией

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5 октября состоялась встреча премьер-министров стран, входящих в Организацию за демократию и экономическое развитие – ГУАМ.
Мероприятие прошло в молдавской столице. В ней приняли участие главы кабинетов министров стран-участниц организации, в том числе Павел Филип, премьер-министр Украины В. Гройсман, премьер-министр Грузии М. Бахтадзе и заместитель главы правительства Азербайджана А. Эфендиев, являющийся также генеральным секретарем ГУАМ.
В ходе мероприятия обсуждались различные формы сотрудничества между странами-участницами. Павел Филип обратил внимание коллег на «замороженные конфликты», которые вновь заботят главу кабинета министров страны больше внутренних экономических проблем.
- Мы убеждены, что найти мирные решения территориальных конфликтов будет легче, если в стране не будет чужих войск и вооружения, - сообщил Филип.
Не упустил возможности раскритиковать Россию и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
- Россия по-прежнему подрывает наши усилия по созданию лучших условий жизни для наших граждан, живущих на оккупированных территориях, - почему-то уверен глава кабинета министров Грузии.
Не забыл «уколоть» Россию также украинский премьер Владимир Гройсман, которому вновь померещилась «российская экспансия».
- ГУАМ создан как пояс противодействия российской экспансии, а общая позиция государств должна быть активнее и мощнее, - выразил желание украинский премьер.
В целом встреча премьер-министров выглядела как открытая попытка бороться против России. Представители стран-участниц посвятили много времени обсуждению действий РФ на международной арене.
Формальные же результаты столь долгожданной встречи оказались минимальными. Так, по итогам саммита был подписан Протокол между таможенными администрациями государств-членов ГУАМ о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом через государственные границы государств-членов ГУАМ. Об этом сообщается на официальном сайт Организации за демократию и экономическое развитие.
Помимо протокола, было принято и обнародовано Совместное заявление Глав Правительств государств-членов ГУАМ, в котором стороны договорились расширять сотрудничество в сфере молодежи и спорт, туризма, культуры, науки и образования, а также малого и среднего бизнеса.
Напомним, наше издание писало, что государства также договорились о том, что жители Молдовы, Азербайджана, Грузии и Украины в скором времени смогут общаться во время путешествий без колоссальных расходов на роуминг.
Сам саммит вызвал колоссальные пробки в столице. В столичных пабликах в социальных сетях люди жаловались на перекрытые улицы и большие проблемы в передвижении транспортных средств.
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