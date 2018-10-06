Операция «Ликвидация»: Президент Молдовы обеспокоен тем, что власти хотят ликвидировать его должность и Партию социалистов

Игорь Додон попросил сторонников быть готовыми выйти на улицы Кишинева с протестами.

Президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в социальных сетях сделал неожиданное заявление, которое касается текущего политического момента в стране:

«Когда Демократическая партия не может что-то контролировать, она выступает с инициативой это ликвидировать. Они не могут контролировать Додона, поэтому говорят, что институт президентства, единственный государственный институт, который имеет поддержку населения, нужно ликвидировать.

Я серьезно обеспокоен этим и думаю, что нас ждут очень непростые времена. Хочу призвать наших сторонников быть максимально бдительными и готовыми к полной мобилизации. Счет идет на недели, потому что правящая партия может преступить к внедрению этих угроз до парламентских выборов. Это может касаться как института президентства, так и единственной альтернативы власти - Партии социалистов. Поэтому прошу всех быть готовыми выйти на улицы по моему призыву. Если бы власти действовали в соответствии с конституцией, то у нас не было бы четыре раза отставки президента. Поэтому я призываю всех быть готовыми, в октябре-ноябре будет жарко».

Скорее всего, на такое признание его толкнули слова спикера парламента Андриана Канду о том, что следующий законодательный орган может проголосовать за сокращение обязанностей президента и поставил под сомнение необходимость института президентства. А основным предметом споров является внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, а парламентское большинство и правительство – с Западом.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ