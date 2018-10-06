На «Поле чудес» Леонид Якубович стал вылитым молдаванином и заговорил по-молдавски!

На популярное шоу приехал житель Чимишлии Иван Корнеску и произвел там настоящий фурор.

Вчера, 5 октября, на Первом канале показали выпуск самого долгоиграющего проекта телеканала «Поле чудес», в котором участвовал и Иван Корнеску из Чимишлии. Правда, ведущий популярного телепроекта Леонид Якубович с трудом, но правильно выговорил название молдавского города.

- Для представительниц слабого пола цветы — в студию! - по традиции произнес единственный из трио участников мужчина. Им, разумеется, стал наш земляк.

- А как это по-молдавски будет? - поинтересовался Леонид Аркадьевич.

Иван Корнеску повторил, но уже по-молдавски. Вручил дамам цветы и игра началась. Вопрос был такой: «В чем на Крайнем Севере раньше измеряли примерно 40 километров?»

Иван Корнеску "зажег" зал! (Фото: скрин с видео).

Оказывается, Иван Филиппович работает учителем танцев, поэтому, когда до него дошла очередь крутить барабан, воскликнул:

- Смуглянки-молдаванки — на сцену!

- Ах, серьезно?! - изумился Якубович.

И Иван Корнеску с двумя своими ученицами «зажег» зал зажигательными молдавскими танцами.

Молдавский танец покорил всех зрителей (Фото: скрин с видео).

Когда в следующий раз ход дошел до Ивана Корнеску, наш земляк вновь отличился:

- Из солнечной Молдавии подарки — в студию!

Взял поднос, на котором лежали подарки:

- Меня терзают смутные сомнения... Можно вас одеть в наш национальный костюм и вы поймете, о каких сомнениях я говорю?

Леониду Аркадьевичу ничего не оставалось, как подчиниться.

- Какие у меня были сомнения? - спрашивал Иван, поправляя на Якубовиче кушму. - Вы посмотрите, зрители и вся страна, все, кто нас смотрит! Леонид Аркадьевич, да вы вылитый молдаванчик!

- Мы с нашими девушками пытаемся распространить социальное движение «Чимишлия танцует» - объяснял Иван Корнеску Леониду Якубовичу. - Скажите по-молдавски: «Чимишлия дансязэ»! То есть, она не только развлекается, - наш земляк выразительно щелкнул себя по горлу. - работает,но иногда и отдыхает. Умеет отдыхать!

- Чимишлия дансязэ! - повторил Леонид Аркадьевич и еще раз повторил, хотя это далось ему с трудом. - Чимишлия дансязэ!

- Распорядитесь, фужеры или бокалы, а также штопор — в студию! - Иван Филиппович уже совсем освоился на «Поле чудес».

- Я сразу увидел,что он хороший человек! - обрадовался Леонид Аркадьевич.

Принесли бокалы. Так как, сегодня, 5 октября празднуется День учителя, на сцену пригласили из зала учителей. Разлили вино по бокалам.

- Ну, за День учителя! - провозгласил тост Леонид Аркадьевич и выразительно посмотрел на нашего земляка.

- По-молдавски? - догадался Иван Корнеску.

Якубович кивнул.

- Жизнь — это движение, - начал свой тост по-молдавски Иван Корнеску. - Красивое движение — это танец. Поэтому танец — это красивая жизнь. Быстро по-русски...

- Не надо! - остановил его Якубович.

- Живите красиво! - продолжил по-молдавски житель Чимишлии.

Чокнулись, Леонид Якубович осушил бокал до дна.

- У нас на программе не пьют... - пошутил Леонид Аркадьевич.

- Нет, ни в коем случае! - подыграл ведущему Иван Корнеску. - А что здесь пить?!

И показал на бутыль молдавского вина.

- А что здесь пить?! - подхватил Леонид Аркадьевич.

- Кроме фруктов, овощей и благородных напитков, Молдавия славится своим «черным золотом»! - и презентовал Леониду Аркадьевичу коллекцию алкоголя. - Коллектив завода высылает вам скромный подарок и приглашение на экскурсию по этому заводу, о чем вы очень-очень не пожалеете!

- Я столько раз там был! - ответил ему Леонид Аркадьевич. - Я столько раз об этом очень-очень не жалел!

К сожалению, Ивану Корнеску в финал выйти не удалось, но он оказался самым ярким и запоминающимся участником сегодняшней игры. Да! На Крайнем Севере раньше примерно 40 километров измеряли в упряжках!

ЛЕОНИД РЯБКОВ