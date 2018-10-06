На «Поле чудес» Леонид Якубович стал вылитым молдаванином и заговорил по-молдавски!

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Семья
На популярное шоу приехал житель Чимишлии Иван Корнеску и произвел там настоящий фурор.
Вчера, 5 октября, на Первом канале показали выпуск самого долгоиграющего проекта телеканала «Поле чудес», в котором участвовал и Иван Корнеску из Чимишлии. Правда, ведущий популярного телепроекта Леонид Якубович с трудом, но правильно выговорил название молдавского города.
- Для представительниц слабого пола цветы — в студию! - по традиции произнес единственный из трио участников мужчина. Им, разумеется, стал наш земляк.
- А как это по-молдавски будет? - поинтересовался Леонид Аркадьевич.
Иван Корнеску повторил, но уже по-молдавски. Вручил дамам цветы и игра началась. Вопрос был такой: «В чем на Крайнем Севере раньше измеряли примерно 40 километров?»
Иван Корнеску "зажег" зал! (Фото: скрин с видео).
Оказывается, Иван Филиппович работает учителем танцев, поэтому, когда до него дошла очередь крутить барабан, воскликнул:
- Смуглянки-молдаванки — на сцену!
- Ах, серьезно?! - изумился Якубович.
И Иван Корнеску с двумя своими ученицами «зажег» зал зажигательными молдавскими танцами.
Молдавский танец покорил всех зрителей (Фото: скрин с видео).
Когда в следующий раз ход дошел до Ивана Корнеску, наш земляк вновь отличился:
- Из солнечной Молдавии подарки — в студию!
Взял поднос, на котором лежали подарки:
- Меня терзают смутные сомнения... Можно вас одеть в наш национальный костюм и вы поймете, о каких сомнениях я говорю?
Леониду Аркадьевичу ничего не оставалось, как подчиниться.
- Какие у меня были сомнения? - спрашивал Иван, поправляя на Якубовиче кушму. - Вы посмотрите, зрители и вся страна, все, кто нас смотрит! Леонид Аркадьевич, да вы вылитый молдаванчик!
- Мы с нашими девушками пытаемся распространить социальное движение «Чимишлия танцует» - объяснял Иван Корнеску Леониду Якубовичу. - Скажите по-молдавски: «Чимишлия дансязэ»! То есть, она не только развлекается, - наш земляк выразительно щелкнул себя по горлу. - работает,но иногда и отдыхает. Умеет отдыхать!
- Чимишлия дансязэ! - повторил Леонид Аркадьевич и еще раз повторил, хотя это далось ему с трудом. - Чимишлия дансязэ!
- Распорядитесь, фужеры или бокалы, а также штопор — в студию! - Иван Филиппович уже совсем освоился на «Поле чудес».
- Я сразу увидел,что он хороший человек! - обрадовался Леонид Аркадьевич.
Принесли бокалы. Так как, сегодня, 5 октября празднуется День учителя, на сцену пригласили из зала учителей. Разлили вино по бокалам.
- Ну, за День учителя! - провозгласил тост Леонид Аркадьевич и выразительно посмотрел на нашего земляка.
- По-молдавски? - догадался Иван Корнеску.
Якубович кивнул.
- Жизнь — это движение, - начал свой тост по-молдавски Иван Корнеску. - Красивое движение — это танец. Поэтому танец — это красивая жизнь. Быстро по-русски...
- Не надо! - остановил его Якубович.
- Живите красиво! - продолжил по-молдавски житель Чимишлии.
Чокнулись, Леонид Якубович осушил бокал до дна.
- У нас на программе не пьют... - пошутил Леонид Аркадьевич.
- Нет, ни в коем случае! - подыграл ведущему Иван Корнеску. - А что здесь пить?!
И показал на бутыль молдавского вина.
- А что здесь пить?! - подхватил Леонид Аркадьевич.
- Кроме фруктов, овощей и благородных напитков, Молдавия славится своим «черным золотом»! - и презентовал Леониду Аркадьевичу коллекцию алкоголя. - Коллектив завода высылает вам скромный подарок и приглашение на экскурсию по этому заводу, о чем вы очень-очень не пожалеете!
- Я столько раз там был! - ответил ему Леонид Аркадьевич. - Я столько раз об этом очень-очень не жалел!
К сожалению, Ивану Корнеску в финал выйти не удалось, но он оказался самым ярким и запоминающимся участником сегодняшней игры. Да! На Крайнем Севере раньше примерно 40 километров измеряли в упряжках!
ЛЕОНИД РЯБКОВ
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