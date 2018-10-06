Республиканский стадион как символ Молдовы

Итак, этот день настал. Скандальная эпопея вокруг продажи Республиканского стадиона подошла к концу. Парламент однозначно постановил: продать объект США. Соответствующий законопроект направлен президенту для промульгации. Что будет дальше? Не надо быть экспертом или оракулом, чтобы сказать наверняка – президент откажется утвердить законопроект, парламент пожалуется в Конституционный суд, судьи которого тут же, в очередной раз отстранят президента от должности, и сделка купли-продажи состоится.

Казалось бы, откуда такое неуемное желание у правительства и "парламентского большинства" продать огромную территорию в Кишиневе американцам? Ответ прост: "кто девушку платит, тот ее и танцует". Правящая молдавская элита, представленная Плахотнюком и его партией, изначально была протеже Вашингтона, который обеспечивает ей "непотопляемость" в условиях растущей критики и недовольства со стороны Евросоюза.

А такая поддержка дорого стоит. Примерно как часть столичной территории.

История с Республиканским стадионом в принципе отражает отношение властей к Молдове. Плевать, что стадион - часть родного города для кишиневцев и символ гордости для всей страны. Ведь плевать же, что учителя требуют поднять зарплату. Плевать, что дороги разрушаются. Плевать, что все хотят знать про "кражу миллиарда". Плевать, что ЕС уже деньги не хочет выделять из-за коррупции и нарушений демократических принципов. Какой там стадион и мнение кишиневцев, вы вообще о чем?

Скучно, банально и пошло. Вот основные черты нынешней молдавской политики, да и всей молдавской реальности в целом. Как мы до такого дошли? И как наше общество отреагирует на закулисную продажу Республиканского стадиона?

Граждане любой развитой европейской страны такого бы не потерпели и как минимум не дали бы шансов властям на выборах. А мы чем хуже, разве мы не стремимся стать по-настоящему европейской страной?

Роман Арделяну