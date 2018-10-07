Мне страшно: Пока считают число жертв взрыва в жилом доме Кишинева, я боюсь узнать, что среди них есть дети

Нас ждет страшная ночь: мы будем узнавать страшные подробности.

Я слежу за апдейтом – каждую минуту появляются подробности страшного ЧП в доме на Московском проспекте на Рышкановке. Вот появилась информация о том, что жертв уже 8. Говорят, обнаружены фрагменты тел. Видели девушку…

Жильцов эвакуируют, дом в аварийном состоянии теперь, обратно домой никто не попадет, верхние этажи могут обвалиться. Люди в панике.

Я слежу и я боюсь узнать, что среди жертв – дети.

Они, наверное, уже спали. Мне очень страшно.

Дай Бог, чтобы детей среди жертв не было, но жертвы есть в любом случае. Если это не дети, то это могут быть молодые люди, полные планов на жизнь, а может, это не молодые люди, но тоже люди, которые кому-то сильно в этой жизни нужны. Да и сами они не собирались этой ночью умирать.

Нас ждет страшная ночь: мы будет узнавать страшные подробности.

И думать: а в безопасности ли мы и наши дети? Ведь у нас одно нарушение хуже другого. У кого-то незаконно установлен баллон, у кого-то – газовый котел с нарушениями. Когда-то помогла взятка. Кто-то греется газом и вдруг уснул…

Нет надежды ни на сознательность граждан, ни на защиту со стороны проверяющих. Уцелеем только, если повезет. А людям на Московском проспекте 11/3 не повезло.

Это очень страшная ночь в молдавской столице.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ