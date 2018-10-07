Страшный ночной взрыв в Кишиневе: Желание сэкономить и банальная жадность - главные причины трагедии

Случившееся – не стечение трагических обстоятельств, подобное может повториться.

Когда пишутся эти строки, в Кишиневе царит самая настоящая паника: в городе прогремел мощнейший взрыв. Горожане рассказывают о найденных фрагментах тел…

И хотя официальная версия случившегося еще не объявлена, уже понятно, что, скорее всего, речь идет о взрыве газовых баллонов, которые жильцы дома на Рышкановке, вероятно, хранили и использовали в целях экономии. Трагедия уже сейчас поразила всю молдавскую столицу, и что, наверное, самое настораживающее - подобное может еще может повториться.

Жители панельных многоэтажек не дадут соврать – сейчас в них страшно холодно. Отопления нет, а использовать иные средства (за исключением одеял и теплой одежды) многие не решаются. Вот и прибегают к использованию газовых баллонов, полагая, что смогут сэкономить какие-то деньги, а потом случается… вот это. И за желание сэкономить люди платят самую страшную цену. И чем холоднее будет на улице, чем дольше батареи в квартирах будут оставаться холодными – тем больше риск, что трагедия 7 октября не последняя в своем роде.

Понять, что в квартирах, в которых произошел взрыв, есть газовые баллоны – можно было хотя бы по счетчикам. Заметь это наши профильные специалисты- все могло случиться иначе. Но история не знает сослагательного наклонения, и случилось то, что случилось – самая настоящая трагедия.

И всему виной это чертово желание сэкономить! Уберечь какую-то копейку, поставив под угрозу свою и чужие жизни. Но об угрозе, видимо, многие и не думают, а когда случается подобное – думать уже некому…

Неоднократно в Молдове случались эти взрывы газовых баллонов, люди гибли, но никого это ничему не научило. Все думают, что их «пронесет», что чужая беда – не наша. А потом смотришь на дом, на котором зияет эта «рана» от взрыва – и задумываешься...

Вопрос в другом: сделает ли кто-то выводы?!

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ