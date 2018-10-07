Столичные службы такси без предупреждения подняли тарифы на проезд

Компании, работающие в сфере такси в Кишиневе, одна за другой подняли тарифы на свои услуги.

Сложившаяся ситуация в сфере услуг такси не устраивает ни пассажиров, ни самих водителей, однако, как утверждают последние, на это их вынудили пойти принятые правительством меры по урегулированию рынка. После того, как премьер-министр издал распоряжение об установке кассовых аппаратов на автомобилях, таксисты лишились возможности скрывать свои доходы и резко потеряли в заработке.

- Для меня это не нормально, потому что премьер-министр сказал, что до 10 000 леев налог на прибыль составляет 500 леев, но забыл один очень существенный нюанс, который называется пенсионный фонд, медицинское страхование, - пожаловался таксист Евгений.

По утверждению Евгения, многие его коллеги прекратили работать в этой сфере, поскольку им пришлось довольствоваться заработком менее 100 леев в день.

- Они сделали это для того, чтобы лишние люди уехали отсюда. Как можно поднимать тарифы и цены, когда в данный момент люди живут ниже уровня нормальной жизни? - заявил Евгений.

Теперь подача машины стоит 25 леев, а за каждый километр придется платить 2,85 леев. Цены подняли пока еще не все компании, но, по утверждению водителей, на следующей неделе они это сделают.

В свою очередь пассажиров такая ситуация тоже не устраивает. Многие жалуются, что из-за нехватки машин такси приходится ждать по 30-40 минут. Цены на поездки по городу оставались неизменными достаточно продолжительное время, и новые тарифы их просто шокируют. К примеру, машина от улицы Студенческая до магазина «Pan-Com» теперь обходится почти в 40 леев, что не нормально.

В то же время для многих жителей столицы поездка на такси и прежде была недоступной роскошью, а теперь они не станут вызывать машину даже в случае острой необходимости. «Мне пенсия не позволяет ездить на такси, я даже не могу вспомнить, годна ездила. Денег нет, жду маршрутку № 162», «Как ездить на такси, если это дорого? Я уже и не вспомню, когда последний раз ездила на такси. Для наших зарплат это слишком дорого», - рассказали жители Кишинева.