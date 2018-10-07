Жильцы дома в Кишиневе, в котором произошел взрыв, - чиновнику: "Что вы нам врете про газовый баллон?! После взрыва пахло порохом!"

"Комсомолка" выяснила новые эксклюзивные подробности страшной трагедии.

Московский проспект, 11/3 – этот адрес, кажется, крутится в головах жителей Кишинева без остановки. За этой парой слов – страшная трагедия, повлекшая смерти трех человек. Именно о таком количестве жертв официально сообщалась к нашему приезду ранним утром в день после взрыва.

Московский проспект… Люди шагают по нему, то и дело поднимая глаза – на доме зияет огромная «рана» высотой в три этажа. Спасатели разбирают бетонные плиты, которые некогда были частью дома. Смотришь вниз – повсюду пластиковые фрагменты оконных рам, под ногами хрустит стекло – это метрах в 200 от дома. Становится жутко.

- Я услышала мощный взрыв, стекла выбило, - рассказывает жительница дома, на ее глазах проступили слезы.- У меня там кошки остались – я хотела их схватить, но они же вырываются…

Немного поодаль сидит женщина, в ее ногах – белый пакет, из которого проглядывают документы.

- Я живу на 19 этаже – у меня на кухне выбило стекло. Мы все испугались, взяли самое необходимое. Что жто было – до сих пор непонятно…Это не телевизор взорвался, не техника какая-то, отопление еще не включили…

- Говорят, что газ…

- Скорее всего – газ. Я так поняла, что на нижнем (14-м этаже прим.ред.) был взрыв, а потом волна пошла наверх.

- Да баллон это газовый! – вмешивается другая женщина. – Тут весь дом так экономит!

- А сразу эвакуировали?

- Нет, минут через 40…

- Я даже успела стекло на кухне собрать! – возвращается в беседу женщина с 19-го этажа.

На месте происшествия.Фото: ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ

Неподалеку от нас пожарные принялись устанавливать палатку – уже вторую. Здесь будут оказывать необходимую помощь, консультации, люди смогут перекусить и выпить горячего чая. Вечером в субботу появлялась информация о том, что люди ночуют во дворе – этого не было, рассказал корреспонденту «КП» претор Рышкановки Николай Балаур.

- Жильцов со всего подъезда эвакуировали, на верхние этажи подниматься строго запрещено, - рассказал он «Комсомольской правде». - Это может быть опасно, там работают специалисты.

- Несущие конструкции пострадали?

- Нет, только перекрытия. Их можно восстановить. Дом не находится в аварийном состоянии.

- Каковы последние данные по погибшим и пострадавшим?

- Погибли три человека, в том числе ребенок…

- Сколько пострадавших?

- Точно сказать не могу – данные постоянно обновляются. Тех, кому это было необходимо, мы разместили в третьей городской больнице. Им была оказана медицинская, социальная, продовольственная помощь.

- Кого-нибудь разместили в претуре? Вчера была такая информация…

- Да, изначально было такое предложение, но затем нашлась возможность размещения до 150 человек в больнице. Но разместили в итоге 20 человек – остальные поехали к родственникам, друзьям, волонтерам.

У желтой полицейской ленты заметил чернокожего мужчину. Он плакал, был укутан в одеяло, и ни с кем не хотел говорить…

- Его зовут Видал, он камерунец, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» муниципальный советник Кишинева Илиан Кашу. – Утром пришла соседка и сказала, что Оля и Аким – в больнице. Аким – это их четырехлетний сын, Ольга – гражданка Молдовы, его жена. Говорят, что они под завалами, мертвые…Он плакал, звал их…

- Что вам известно о причинах взрыва. Основная версия – газовый баллон. Но я разговаривал с восемью жильцами, которые не верят этому. Разные версии…

- Какие?

- Некоторые вообще говорят о теракте! Сейчас очень важно понять, как избежать подобной трагедии. Как на законных основаниях проверить, в каких еще квартирах установлены эти газовые баллоны. Нужно проверить квартиры, дома. Я не понимаю. Как сейчас в центре Кишинева может звучать музыка… Понимаю, что праздник нельзя отменить – но хотя бы выключили бы музыку…

Камерунец не знает, где сейчас его жена и сын.Фото: ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ

В субботу, 6 октября, мы писали о кишиневцах, которые мобилизовались для помощи пострадавшим. И помощь действительно была! Во дворе можно было заметить большие пакеты с надписью «Для пострадавших».

Через какое-то время на место происшествия прибыл премьер-министр Молдовы Павел Филип вместе с коллегами из правительства.

. Семьи погибших получат финансовую помощь, каждая семья получит по 50 тысяч леев. После этого восстановим этот дом и выплатим компенсации, потому что мы понимаем, что человек собрал всё своё состояние в этой квартире, а теперь остался без ничего… - заявил глава кабина.

- А что делать людям, оставшимся без документов, у некоторых они уничтожены! – спрашивает один из жильцов дома.

- Думаю, это решить проще всего. Я распоряжусь, чтобы пришли представители Агентства государственных услуг и бесплатно оформили документы. Здесь, на месте.

- Можно зайти, забрать вещи?

- Понимаете, там еще могут быть тела… Есть приоритетные вещи. Мы должны исключить любую угрозу, любую опасность – это самое главное.

- А будет ли объявлен День траура? – задал корреспондент «Комсомольской правды» вопрос премьер-министру.

- Мы обсудим этот вопрос. Посмотрим, по каким принципам принимаются такие решения.

На месте происшествия был создан штаб, где можно будет получить любую информацию относительно того, как жильцам дима действовать дальше. К слову, в дом попасть было можно – необходимо было предъявить полицейскому булетин, чтобы доказать, являешься ли ты жильцом дома. Сейчас в нем нет электричество. Кто-то говорит, что дом отключили и от водоснабжения.

Премьер-министр подтвердил, что дом подлежит ремонту и жильцы, понесшие ущерб, получат компенсации.

Спустя несколько минут можно было наблюдать жаркий спор чиновника и жильца дома.

- Пахло порохом, словно петарды жгли! – говорит кишиневец.

- А вы здесь живете?

- Да, на 12 этаже. Вы нас что, за дураков держите?! Какой газ?! Газ бы мы почувствовали – это был не газ, пахло порохом!

Его поддержали несколько человек. Все говорят – порох…

- Мы знаем точно, что был один взрыв, - рассказала "Комсомольской правде" министр здравоохранения Молдовы Сильвия Раду. - Женщина, которая сейчас находится в реанимации, рассказала нам, что это случилось у нее дома. Она зажгла в спичку. когда уже была утечка газа... У нее 30% поверхности тела в ожогах, она в коме. Я только что оттуда приехала. Мы вызвали группу врачей, чтобы ее реанимировать. Надеемся, что мы ее спасем. Но она в очень тяжелом состоянии.

- Сколько человек сейчас находятся в больнице?

- В Больнице скорой помощи сейчас находятся два человека. Один из них пожарный. Второй человек – женщина, в квартире которой взорвался газовый баллон.

- Говорят о порохе. Вам что-то об этом известно?

- Я ничего не могу сказать про порох. Обстоятельства случившегося выясняются.

Во дворе работают люди с анкетами. Это – полиция, которая выясняет детали случившегося. Зевак становится все больше, улыбок – все меньше. Во дворе горят три лампадки, рядом лежат цветы... А на площади тем временем громко играет музыка…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На месте ЧП в Кишиневе нашли тот самый газовый баллон, который стал причиной взрыва

Открытый газовый баллон обнаружили спасатели в доме на Рышкановке, в котором произошёл взрыв. По предварительной информации, эпицентр находился на 16 этаже.

ДМИТРИЙ КОБЗАРЬ