Под завалами после взрыва в жилом доме на Рышкановке могли остаться люди

По утверждению спасателей, под завалами после взрыва в квартире на Рышкановке могут оставаться жертвы.

Сегодня, 7 октября, глава ГИЧС Михай Харабаджиу заявил об этом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, созванном премьером Павлом Филипом. По его словам, в результате взрыва в жилом доме по улице Московский проспект, 11/3 были частично разрушены перекрытия с 14 по 16 этажи, перекрытия 13 и 18 этажа получили повреждения. Эпицентр взрыва находился на 16 этаже, в 6 подъезде жилого дома. На 14-м этаже спасатели обнаружили тела двух погибших, один из которых – ребенок. Есть несколько пропавших без вести. Медицинская помощь понадобилась девяти жителям дома и одному пожарному. Около двух часов ночи один гражданский скончался. Состояние спасателя средней степени тяжести, стабильное.

- До восьми утра команды спасателей приняли меры для укрепления стен, затем начнется разбор завалов. Среди них могут находиться люди. Пока эвакуацию обломков начать невозможно, так как существует риск для спасателей, - сообщил Михай Харабаджиу.

Новый глава Министерства здравоохранения Сильвия Раду отметила, что к утру в больнице оставалось только двое пострадавших – пожарный и женщина в тяжелом состоянии, получившая многочисленные травмы. В спортзале больницы Святой Троицей были размещены 20 жильцов, эвакуированных из разрушенного дома. Остальных разобрали к себе родственники, знакомые и неравнодушные жители города.

По данным вице-примара столицы Нистора Грозаву, временное жилье необходимо жильцам 10 наиболее пострадавших от взрыва квартир. Несущие стены здания находятся в хорошем состоянии, но эвакуацию обломков затрудняет то, что все произошло на большой высоте, отметил чиновник примэрии. Предстоит оценить состояние всех квартир в здании, сообщают vesti.md.

Глава МВД Александр Жиздан сообщил о необходимости провести проверку всех квартир в доме на наличие газовых баллонов. По итогам заседания премьер-министр Павел Филип призвал как можно быстрее очистить квартиры от обломков, провести экспертизу здания и восстановить коммунальные сети. Он также сообщил, что оставшимся без крыши над головой будет предоставлено временное жилье. Филип отметил, что использование жильцами газовых баллонов представляет опасность.

- Необходимо усилить контроль, чтобы предотвратить такие ситуации. Речь идет об ответственности, - заявил глава правительства.