Мы рассматриваем вопрос об объявлении дня траура, - Додон

Глава государства считает неправильным продолжать празднование Дня Вина на главной площади Кишинева.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не хорошо, чтобы после трагедии, произошедшей в субботу вечером в Кишиневе, люди танцевали на площади. Глава государства сказал, что он общался с премьер-министром по этому поводу и сейчас рассматривается вопрос об объявлении дня траура.

- Я только что общался с премьером по ситуации в целом. Конечно, чтобы после такой трагедии танцевали на центральной площади, наверное, не очень-то хорошо. Правительство рассмотрит, посмотрим. Сейчас разбираемся, - ответил по телефону на вопрос корреспондента КП- Молдова Игорь Додон.

Президент Молдовы Игорь Додон выразил искреннее соболезнование родственникам погибших при страшном взрыве в жилом доме на Рышкановке. Глава государства запросил у всех оперативных служб полную информацию об обстоятельствах и последствиях взрыва в жилом доме № 11/5 на Московском проспекте. Также он сообщил о своем решении, оказать необходимую помощь всем пострадавшим семьям.