Установлена возможная причина взрыва в доме на Рышкановке (VIDEO)

Власти установили возможную причину взрыва в многоэтажке на Рышкановке. Как сообщили спасатели, один из жильцов оставил открытым газовый баллон и поднёс к нему спичку.

Как сообщил глава ГИЧС Михаил Харабаджиу, открытый газовый баллон был обнаружен на 16 этаже. Министр здравоохранения Сильвия Раду, сообщила, что владелица квартиры, где взорвался газовый баллон, находится в тяжелом состоянии в больнице.

"Она в тяжелом состоянии, у нее многочисленные травмы, в том числе тепловой удар и открытые переломы предплечий. Она находится в травматологии, с ней работают врачи, надеемся, она пойдет на поправку", - cказала министр здравоохранения Сильвия Раду.

Выяснилось, что баллон был установлен незаконно. Дом не был подключен к газопроводу.

"На кухне у них электроприборы. Раньше не разрешалось подключать к газопроводу дома выше 30 метров, или девяти этажей", - cказал вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву.

Премьер Павел Филип распорядился провести тщательную экспертизу всего дома и восстановить инженерные сети.

"Есть вопросы относительно технического состояния дома в целом. После того, как здание очистят от завалов, мы проверим технические сети, потому что все квартиры между собой связаны водопроводом, канализацией и электросетями. Нужна специализированная техническая экспертиза", - заявил премьер-министр Павел Филип.

Члены кабмина посетили место происшествия, и пообщались с жильцами и спасателями.

"Думаю, в течение дня сделают техническую экспертизу, проверят в каком состоянии другие квартиры. Затем инспекцию проведут эксперты, чтобы удостовериться, что нет никаких рисков", - cообщил премьер Павел Филип.

"Прошу всех жильцов проявить понимание. Кому нужно войти в квартиру, чтобы забрать документы или личные вещи, могут подняться в сопровождении сотрудников Генерального инспектората полиции, забрать необходимое и спуститься обратно", - заявил глава ГИЧС Михаил Харабаджиу.

Премьер отметил, что все пострадавшие получат необходимую помощь.

"Люди остались без документов, без удостоверений личности, паспортов. Надо будет все восстанавливать, они получат какие-либо льготы?".

"Гражданам компенсируют ущерб, многие остались ни с чем. Что касается документов, это самый простой вопрос. Я распоряжусь, чтобы сотрудники Агентства государственных услуг бесплатно оформляли документы кому необходимо, здесь, на месте", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Премьер также заявил о необходимости внести поправки в законодательство, касающиеся использования газовых баллонов.