Виталий Гамурарь: ДПМ была и остается проевропейской

В интервью порталу ТРИБУНА пресс-секретарь Демократической партии Молдовы (ДПМ) Виталий Гамурарь рассказал о том, что лежало в основе решения ДПМ перейти на платформу про-Молдова, является ли еще ДПМ проевропейской партией, на какой конкретно электорат рассчитывает партия на выборах, каковы шансы демократов остаться у власти, а также о ряде других важных аспектов.

T.: Что лежало в основе решения ДПМ перейти на платформу про-Молдова?

В.Г.: ДПМ всегда была партией про-Молдова, даже при своей регистрации. Вместе с тем, хорошо известно, что в последние годы в молдавском обществе произошел раскол по геополитическому признаку. Политики в избирательных кампаниях не опираются на конкретные проблемы граждан, а мы хотим изменить этот подход. Платформа про-Moldova открывает новое видение на конкретные достижения и определенные реальные программы, нацеленные на будущее. ДПМ инициирует кампанию, в рамках которой каждая политическая партия должна будет предложить избирателям конкретные результаты и хорошо просчитанные инициативы. Так политические партии смогут честно конкурировать, а в итоге выиграет гражданин Республики Молдова и все молдавское общество. Встав на платформу про-Молдова, ДПМ не отказалась от своих обязательств, как на национальном, так и на международном уровне. Платформа про-Молдова означает быть ближе к людям, их проблемам в повседневной жизни, и решать их посредством открытого диалога.

T.: Означает ли это, что ДПМ более не проевропейская партия?

В.Г.: ДПМ была и остается проевропейской партией. Европейская модель общества является самой удачной на континенте, а проекты и программы ДПМ тесно связанны с европейскими ценностями. ДПМ, в качестве партии власти, всегда боролась с идеями о возможной денонсации Соглашения об ассоциации с ЕС. В ДПМ с оптимизмом смотрят в будущее и понимают, что выполнение соглашений с ЕС является обязанностью и не касается видения той или иной политической партии. Кроме того, ДПМ всегда готова к диалогу с любой проевропейской партией в Республике Молдова. Все заявления о том, что ДПМ отказывается от европейского вектора, это попытка ввести граждан Республики Молдова в заблуждение. Проект про-Молдова – это надолго, и на благо консолидации молдавского общества.

T.: На какой электорат рассчитывает сейчас ДПМ?

В.Г.: У ДПМ есть свой электорат, и партия учитывает его пожелания. Вместе с тем, в последние годы ДПМ доказала, что является партией всех граждан Республики Молдова. Вот почему ДПМ не ограничивается узким сегментом молдавского электората, но пытается расширить его за счет решения проблем всех граждан страны. Также ДПМ открыта для конструктивного диалога с политическими деятелями, в частности с теми, кто разделяет идеалы партии. Наша политическая зрелость позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее в среднесрочной, а также в долгосрочной перспективах. Я уверен, что и другие участники политического процесса в Республике Молдова будут наращивать свои усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему, и это, безусловно, оценят граждане Республики Молдова и наши партнеры по развитию.

T.: Правда, что между ДПМ и ПСРМ началась борьба за электорат про-Молдова? Насколько интересен ДПМ левый электорат?

В.Г.: Проект про-Молдова нацелен на открытый диалог с гражданами Республики Молдова и на решение реальных проблем, с которыми они сталкиваются. Он не направлен против кого-то, наоборот, ДПМ хочет применить полезный опыт Европейского союза. Я не уполномочен высказываться по поводу программы ПСРМ, но могу просто напомнить, что ДПМ нацелена на консолидацию всего общества вокруг национальной идеи, среди задач которой повышение уровня благосостояния граждан и устойчивое развитие всей страны. Данный проект вынудит молдавских политиков перейти от геополитической конфронтации к конкретному и честному диалогу с гражданами, от чего выиграет все общество. Для ДПМ важен любой гражданин Республики Молдова, независимо от его политических убеждений. Создание благоприятных условий для реальной конкуренции политических сил – вот какой должна быть главная цель всех политических лидеров. Только так мы сможем говорить о реальной демократизации молдавского общества. ДПМ остается проевропейской партией, потому что конкуренция и демократия являются основополагающими элементами институциональной системы Европейского союза.

T.: Новый курс ДПМ отменяет решение создать коалицию с ПДС и ППДП?

В.Г.: ДПМ не меняла своих позиций в связи с возможными коалициями после выборов, хотя еще слишком рано говорить о составе будущего парламента. Лидеры ДПМ не раз говорили, что партия открыта для диалога со всеми политическими силами с аналогичными взглядами, даже если по определенным вопросам могут возникнуть некоторые разногласия. Именно способность вести переговоры и находить общий знаменатель, в интересах гражданина Республики Молдова и молдавского общества, является отличительной чертой зрелых политиков. Способность вести политический диалог в интересах гражданина, наступая на собственное «эго» – вот признак политической зрелости. Именно эта черта свойственна европейским политикам, и к этому должны стремиться молдавские политики.

T.: Каковы шансы ДПМ остаться у власти после парламентских выборов?

В.Г.: Пока рано делать прогнозы. Ясно, что ДПМ уже доказала свою способность управлять в интересах граждан Республики Молдова, и очевидно, хочет остаться у власти. Иначе и быть не может. Этого хотят все сильные и активные политические партии. ДПМ с оптимизмом смотрит на результаты парламентских выборов, и надеется, что у власти останутся демократические проевропейские силы. Соответственно, ДПМ рассчитывает на то, что партия будет в составе власти.

T.: На сколько депутатских мандатов рассчитывает ДПМ по партийным спискам и по одномандатным округам?

В.Г.: Об этом слишком рано говорить, особенно если учесть, что еще не назначены кандидатуры по одномандатным округам. Кроме того, неизвестны имена независимых кандидатов, что позволило бы нам сделать определенные расчеты. ДПМ очень тщательно проанализирует ситуацию с потенциалом кандидатов по одномандатным округам. Я прекрасно понимаю, что в разных регионах Республики Молдова разные политические предпочтения и есть партии, за которые люди традиционно голосуют, и это следует учитывать при назначении кандидатов по округам. Это относится и к партийным спискам. Мы также должны учесть и смену избирательной системы, что поспособствует появлению новых имен, пользующихся популярность в регионах, и это тоже может повлиять на исход выборов. Это соревнование, конкурентная борьба, которая, безусловно, приведет к определенным качественным изменениям в политической жизни Республики Молдова.

T.: Когда ДПМ объявит своих кандидатов на парламентских выборах?

В. Г.: У меня только один ответ на этот вопрос – в сроки, установленные действующим законодательством. Другого ответа у меня нет.

Т: Благодарим Вас!

Андриана Кептине