ТОП-10 самых активных политических партий и деятелей сентября

ТРИБУНА продолжает публикацию ежемесячных рейтингов активности политических партий и деятелей. Ниже мы предлагаем рейтинг за сентябрь.

1). Президент Игорь Додон

В целом, глава государства провел в сентябре 37 мероприятий и публичных выступлений. Главе государства в сентябре удалось проводить в среднем по одному мероприятию в день, и для него этот показатель уже становится традиционным.

2). Премьер-министр Павел Филип

Не намного отстает от главы государства и премьер-министр Павел Филип, который в сентябре провел 35 мероприятий и публичных выступлений. Глава правительства является вторым политиком в Республике Молдова, которому удается проводить в среднем по одному мероприятию в день, но в отличие от президента, премьеру это удается не каждый месяц.

3). Партия социалистов

В новом политическом сезоне ПСРМ значительно активизировалась, превысив собственный показатель за прошлый месяц. В сентябре социалисты провели 17 мероприятий и публичных выступлений.

4). Демократическая партия

Если в предыдущие месяцы ДПМ была в «хвосте» рейтинга, то в сентябре демократы заняли четвертое место с 13 событиями и публичными выступлениями. Это лучший для партии результат за последние месяцы.

5). Либерал-демократическая партия

Либерал-демократы продолжают удивлять и в этом месяце, сохраняя достаточно высокую активность. Таким образом, в сентябре они провели 12 мероприятий и публичных выступлений.

6). Спикер Андриан Канду

С 11 мероприятиями и общественными выступлениями на шестом месте нашего рейтинга находится спикер парламента Андриан Канду. Несомненно, с началом новой сессии парламента, председатель парламента будет активнее участвовать в политической жизни страны. Поэтому, его результат в этом месяце можно считать совсем неплохим началом.

7). Платформа ДА

По сравнению с предыдущими месяцами, ППДП проявила себя более пассивно, проведя лишь 10 мероприятий и публичных акций. Но, не исключено, что после небольшой передышки, ППДП восстановит свою активность. По крайней мере, так происходило ранее.

8). Партия «Действие и Солидарность»

Аналогичная ситуация и в случае ПДС, потому что у партии совместные мероприятия с ППДП. В общем, в сентябре ПДС провела 8 мероприятий и публичных выступлений.

9). Партия «Шор»

На девятой позиции рейтинга находится Партия «Шор» с 5 мероприятиями и публичными выступлениями в сентябре. Это политформирование было активным, в особенности на местах, но при составлении нашего рейтинга учитываются события и акции национального масштаба, что объясняет относительное снижение позиций партии в рейтинге.

10). Либеральная партия

Заключительную позицию рейтинга занимают либералы с 3 событиями и публичными выступлениями в сентябре. В общих чертах, либералы были на уровне своей обычной активности.