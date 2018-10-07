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Политика
ТОП-10 самых активных политических партий и деятелей сентября
07.10.2018

ТРИБУНА продолжает публикацию ежемесячных рейтингов активности политических партий и деятелей. Ниже мы предлагаем рейтинг за сентябрь. 

1). Президент Игорь Додон 

В целом, глава государства провел в сентябре 37 мероприятий и публичных выступлений. Главе государства в сентябре удалось проводить в среднем по одному мероприятию в день, и для него этот показатель уже становится традиционным.

2). Премьер-министр Павел Филип

Не намного отстает от главы государства и премьер-министр Павел Филип, который в сентябре провел 35 мероприятий и публичных выступлений. Глава правительства является вторым политиком в Республике Молдова, которому удается проводить в среднем по одному мероприятию в день, но в отличие от президента, премьеру это удается не каждый месяц.

3). Партия социалистов 

В новом политическом сезоне ПСРМ значительно активизировалась, превысив собственный показатель за прошлый месяц. В сентябре социалисты провели 17 мероприятий и публичных выступлений.

4). Демократическая партия 

Если в предыдущие месяцы ДПМ была в «хвосте» рейтинга, то в сентябре демократы заняли четвертое место с 13 событиями и публичными выступлениями. Это лучший для партии результат за последние месяцы.

5). Либерал-демократическая партия

Либерал-демократы продолжают удивлять и в этом месяце, сохраняя достаточно высокую активность. Таким образом, в сентябре они провели 12 мероприятий и публичных выступлений.

6). Спикер Андриан Канду 

С 11 мероприятиями и общественными выступлениями на шестом месте нашего рейтинга находится спикер парламента Андриан Канду. Несомненно, с началом новой сессии парламента, председатель парламента будет активнее участвовать в политической жизни страны. Поэтому, его результат в этом месяце можно считать совсем неплохим началом.

7). Платформа ДА

По сравнению с предыдущими месяцами, ППДП проявила себя более пассивно, проведя лишь 10 мероприятий и публичных акций. Но, не исключено, что после небольшой передышки, ППДП восстановит свою активность. По крайней мере, так происходило ранее.

8). Партия «Действие и Солидарность»

Аналогичная ситуация и в случае ПДС, потому что у партии совместные мероприятия с ППДП. В общем, в сентябре ПДС провела 8 мероприятий и публичных выступлений.

9). Партия «Шор»

На девятой позиции рейтинга находится Партия «Шор» с 5 мероприятиями и публичными выступлениями в сентябре. Это политформирование было активным, в особенности на местах, но при составлении нашего рейтинга учитываются события и акции национального масштаба, что объясняет относительное снижение позиций партии в рейтинге.

10). Либеральная партия 

Заключительную позицию рейтинга занимают либералы с 3 событиями и публичными выступлениями в сентябре. В общих чертах, либералы были на уровне своей обычной активности.


 
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