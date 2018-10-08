Единственный выживший свидетель взрыва в многоэтажке Кишинева: В мою квартиру на четырнадцатом этаже падали люди,живущие на семнадцатом!

Александру Мокряку, из имущества которого остались только трусы, каждую минуту звонят незнакомые люди и предлагают одежду, деньги и жилье.

- Я практически единственный выживший свидетель эпицентра взрыва в доме на Московском проспекте, - вздыхает житель дома №11/3 Александр Мокряк.

В этот роковой вечер Александр, который живет один, смотрел телевизор.

- Сначала около полсекунды трясло, подумал, что землетрясение началось, звуковая волна пришла позже. А потом - удар по голове! Не знаю, терял я сознание или нет, - рассказывает Александр "Комсомольской правде" в Молдове. - Я живу на 14-м этаже, в мою квартиру свалились пятнадцатый, шестнадцатый и семнадцатый этажи. Люди вместе с бетонными блоками падали в мою квартиру! Упал сосед из Африки вместе с женой, который жил на 17-м этаже. Женщина кричала: "Помогите! Помогите!" Потом - тишина... Говорят, женщина и ребенок погибли... А меня заблокировала целая бетонная плита, она сложилась домиком между стенкой и диваном. Эта плита меня и спасла...Я выполз, разломав шкаф... Все было разбомблено, я выполз по обломкам через пятнадцатый этаж. Посмотрел наверх, а там, как в шахте лифта - пусто! Я не специалист, но вряд ли взрыв произошел из-за утечки газа, слишком мощным он был.

- Вы пытались вытащить кого-то?

- Меня самого вытащили пожарные. Там было что-то типа пропасти, пожарные кинули дверь, по которой я перебрался к ним, как по мостику. Вода текла, душ по дороге принял. В одной майке и трусах меня вывели на улицу... Мне зашили голову, плитой по ней попало, вся правая сторона тела - синяя, глаз распух. Мне сказали, что я родился не в рубашке, а в кольчуге! Из всего имущества одни трусы остались...

- Где сейчас живете?

- Множество друзей звонят, пятьдесят предложений от друзей. Есть, где жить! А вот, что делать дальше, надо думать!

- Правительство обещает оказать всю необходимую помощь...

- Подкинули мне соседи по стольнику. Мне непрерывно звонят незнакомые люди, предлагают свою помощь. Сейчас принесут одежду, предлагают деньги. Было два предложения помочь мне с жильем. Женщина позвонила: "У меня в центре есть квартира, живите там, сколько хотите!"

- Ожидали, что наши люди настолько добросердечныые и готовые помочь в трудную минуту?

- Я не удивлен, потому что я бы поступил абсолютно точно так же!

Если вы хотите помочь Александру, можете ему позвонить по телефону - 079911833.

ЛЕОНИД РЯБКОВ