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Игорь Додон поздравил президента России с днем рождения
08.10.2018

В своем поздравлении Президент РМ Игорь Додон выразил свою признательность за передаваемый Президентом РФ Владимиром Путиным бесценный политический опыт и мудрую поддержку поступательной динамике молдо-российского диалога.

Игорь Николаевич Додон написал в своем поздравлении: "Считаю, что традиционные дружественные отношения между нашими странами успешно проходят в меняющемся мире проверку на прочность, становятся более зрелыми. Убежден, что глубокие культурно-исторические, торгово-экономические и гуманитарные связи Молдовы с Россией будут и впредь активно развиваться, создавая надежную основу для процветания наших народов.

Ваше Превосходительство, еще раз поздравляю Вас с Днем рождения, желаю мира и благополучия, энергии и решимости в реализации Ваших помыслов и устремлений во славу России и прошу принять уверения в моем высочайшем к Вам уважении"

В связи с дружескими отношениями двух президентов, Редакция Блокнота Молдовы считает возможным напомнить о череде успешно проведенных их встреч и проинформировать читателей, что следующая встреча Додона и Путина запланирована на конец октября 2018 года в Москве. 


 
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