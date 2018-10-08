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Экономика
Семьи погибших при взрыве получат по 50 тысяч лей, на ремонт квартир выделено 10 миллионов
08.10.2018

Семьи тех, кто погиб в результате взрыва на столичном Московском проспекте, получат материальную помощь в размере 50 тысяч леев, заявил премьер-министр Павел Филип после того, как посетил место взрыва и пообщался с пострадавшими, передаёт IPN.

Исполняющий обязанности генерального примара муниципия Кишинёв Руслан Кодряну распорядился о выделении 10 миллионов леев в качестве помощи тем жителям дома, чьи квартиры были уничтожены взрывом.

Президент Игорь Додон через Facebook запросил у всех оперативных служб всю информацию об обстоятельствах и последствиях взрыва и сообщил о своей готовности оказать поддержку, в том числе материальную, пострадавшим семьям, в частности, тем из них, которые остались без крыши над головой.

Председатель парламента Андриан Канду через социальные сети выразил поддержку пострадавшим при взрыве и поблагодарил тех, кто сразу же проявил активность, стремясь помочь пострадавшим.

Согласно официальной информации, в результате взрыва, произошедшего вечером 6 октября в многоквартирном доме на проспекте Московей, 11/5 в муниципии Кишинёв, погибли три человека: женщина и её четырёхлетний сын, а также 77-летний мужчина. В больнице остаются один пожарный и женщина, получившая тяжелые травмы.


 
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