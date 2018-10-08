Тела погибших при взрыве людей пока не эвакуированы

Два человека, женщина и ее четырехлетний сын погибли в результате взрыва, который произошел вечером, 6 октября, в жилом доме на пр. Московском, 11/5 в Кишиневе. Мужчина 77 лет скончался в больнице, а пожилая женщина, которая жила на 15 этаже, не найдена. По словам сотрудника пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, тела ребенка и женщины пока не эвакуированы, передает IPN.

По словам главы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Михаила Харабаджиу, в настоящее время проводятся работы по укреплению стен здания, так как есть риск его разрушения, из-за чего жизнь спасателей находится в опасности. Операция спасателей в пострадавшем здании продолжается.

Глава Генерального инспектората полиции Александру Пынзарь сказал, что три человека не были найдены: это Ольга Долгова с четырехлетним сыном, которые жили на 17-м этаже, и Ирина Подорожанская с 15-го этажа. Спасатели предполагают, что женщина и ее 4-летний ребенок и есть две жертвы взрыва, их тела еще не эвакуированы.

Другие два человека, женщина в тяжелом состоянии и пожарный, состояние которого является стабильным, находятся в больнице, а 20 эвакуированных человек были размещены в спортивном зале Больницы Святой Троицы. Другие жильцы дома решили пойти к родственникам и друзьям.

Данные на 12:00 07.10.18