Новости откуда не ждали: электростанции в Африке покроют потребности всего мира

Солнечные и ветряные электростанции, расположенные в пустыне Сахара на севере Африки и полагающиеся исключительно на существующие технологии, могут производить достаточно электроэнергии для удовлетворения потребностей всего мира. Это количество электроэнергии составляет около 21 тераватт-час.

В качестве дополнительного преимущества эти электростанции также увеличат количество осадков в засушливом регионе Сахель, тем самым замедляя устойчивое наступление пустыни на юг.

К такому выводу пришли ученые с помощью суперкомпьютеров, пишет OilPrice.com. Команды из Университета Мэриленда и Университета Иллинойса провели исследование, частично финансируемое китайским правительственным учреждением. Результаты были опубликованы в журнале Science ранее в этом месяце.

Трудности, по-видимому, помимо финансирования, будут связаны с фактическим строительством. Гигантские строительные проекты в неблагоприятном климате почти всегда представляют проблему.

Немецкий консорциум DESERTEC в 2009 г. предложил проект по построению системы солнечных электростанций в Сахаре, основанный на работах 1980-х гг. На основе своих исследований консорциум представил перспективные финансовые прогнозы. Его акционерами были крупнейшие средиземноморские инфраструктурные и электроэнергетические компании, а также State Grid Corporation of China. Однако к маю 2013 г. проект стали считать близким к провалу.

Ветряные и солнечные проекты могут привести к "непреднамеренным последствиям" для окружающей среды, заявили исследователи из Иллинойса и Мэриленда. В случае с Сахарой, однако, последствия в виде большего количества осадков могут быть полезными.

Ветряные и солнечные электростанции меняют шероховатость и отражательную способность земной поверхности. Это вызывает повышение температуры - последнее, что нужно Сахаре. Однако повышение температуры также увеличивает вероятность осадков, фактически удваивая их в этом особенно засушливом регионе. Это в свою очередь приведет к более активному росту растительности.

Авторы исследования не затронули целый ряд проблем: социальных, политических, деловых и технологических. Строительство солнечных и ветряных электростанций в пустыне Сахара, а затем поставка электроэнергии тем, кто в ней нуждается, является сложной задачей.

Неясно, смогли бы относительно небольшие европейские и американские энергетические компании справиться с проблемой такого масштаба или разработчики сахарского проекта, если бы таковой появился, предложили бы этот амбициозный проект китайцам в рамках их инициативы "Один пояс - один путь". С точки зрения политики Китай не скрывает своего интереса к Африке.